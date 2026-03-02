Die Eskalation im Nahen Osten belastet Delivery Hero massiv. Die Aktie rutscht um 7,6 Prozent ab und markiert ein Mehrmonatstief. Sorgen um Talabat, schwächere Ebitda-Prognosen und Analystenwarnungen verschärfen den Abverkauf. Die geopolitische Lage im Nahen Osten setzt die Aktien von Delivery Hero erneut unter Druck. Am Montag verlor das Papier zeitweise um mehr als 7 Prozent und fiel auf knapp über 18 Euro - so tief notierte der Essenslieferdienst zuletzt Ende November. Seit dem Zwischenhoch im Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
