Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche verlief bei Bundesanleihen erneut relativ ruhig, und die Renditen drifteten weiter schrittweise nach unten, am kurzen wie auch am langen Ende, so die Analysten der DekaBank.Französische Anleihen (OAT) hätten ihre Outperformance fortgesetzt. Auf Wochensicht habe sich der OAT-Bund-Spread weiter eingeengt. Auffällig sei die Entwicklung beim iTraxx. Während der Aktienindex STOXX 600 seit Mitte Januar regelmäßig neue Rekorde markiere und damit eine hohe Risikofreude am Markt signalisiere, weiteten sich die Spreads von iTraxx Main und Cross over schrittweise von 50 auf 55 bzw. von 240 auf 260 Basispunkte aus und sandten damit eine zunehmende Vorsicht der Marktteilnehmer. Staatsanleihen hätten in der vergangenen Woche Unternehmensanleihen, High Yield Anleihen und Covered Bonds outperformt. US-Staatsanleihen hätten den Februar mit der besten Monatsperformance seit einem Jahr beendet. (Ausgabe vom 27.02.2026) (02.03.2026/alc/a/a) ...

