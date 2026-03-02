Der auf elektrische und autonome Schwerlasttransporte spezialisierte Anbieter Einride erhält im Zuge des Zusammenschlusses mit der leeren Börsenhülse Legato eine Kapitalspritze von 113 Millionen US-Dollar. Diese kommen zu den 220 Millionen US-Dollar hinzu, die Legato in die Fusion einbringt. Dass Einride einen sogenannten SPAC-Börsengang mit Legato anpeilt, ist seit November bekannt. Durch den Zusammenschluss mit der bereits börsennotierten leeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
