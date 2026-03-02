Zulieferer Mahle meldet, dass seine Batterie-Diagnosefunktion E-Scan vom europäischen Gebrauchtwagen-Händlerverband (CARA) zertifiziert wurde. Das Siegel bestätigt, dass Mahles Diagnosetool den Batteriezustand von E-Fahrzeugen im Zuge einer kurzen, stationären Prüfung zuverlässig bewertet. Mahle hat für seine E-Scan-Funktion konkret die Zertifizierung namens "Battery Health Check CARA approved' erhalten. Die Abkürzung CARA steht dabei für "Car ...Den vollständigen Artikel lesen ...
