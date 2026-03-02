DJ MARKT USA/Eskalation des Iran-Konflikts drückt Aktien - Öl haussiert

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in die neue Woche deutliche Kursverluste ab, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich bis zu 1,3 Prozent im Minus.

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormuz und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI um bis zu 7,5 Prozent nach oben. Das wiederum weckt Inflationssorgen und dämpft Zinssenkungshoffnungen. Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, für den Dollarindex geht es um 0,6 Prozent aufwärts. Und am US-Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 3,97 Prozent. Gefragt sind auch "sichere Häfen" wie Gold. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 2 Prozent auf 5.384 Dollar.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften vor diesem Hintergrund wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein von ISM erhobenes Pendant. Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway vorbörslich um 1,6 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet.

