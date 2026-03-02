© Foto: Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA PressBYD hat den stärksten Absatzrückgang seit 2020 verzeichnet. Während der Heimmarkt brutal einbricht, wächst nur noch das Ausland. Gleichzeitig zieht Geely vorbei.BYD hat im Februar einen historischen Einbruch erlebt und damit die Schwäche des chinesischen Automarkts so deutlich offengelegt wie seit sechs Jahren nicht mehr. Laut der am Sonntag veröffentlichten Meldung sackten die Verkäufe im Jahresvergleich um 41,1 Prozent ab - der sechste Rückgang in Folge und der stärkste seit Februar 2020, als die Pandemie die Wirtschaft zum Stillstand brachte. BYD setzte im Februar 190.190 Fahrzeuge ab, nach 322.846 Einheiten im Vorjahresmonat. Auch die Produktion brach massiv ein: Sie halbierte sich …Den vollständigen Artikel lesen
