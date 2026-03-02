2. März 2026, Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-develops-the-promising-enchi-gold-project-in-ghana-pfs-to-be-completed-by-summer/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Gesamterlös von ca. 10,3 Millionen Dollar aus der Ausübung von 20.548.000 Stammaktien-Kaufoptionsscheinen des Unternehmens ("Optionsscheine") erzielt hat, die am 27. Februar 2026 abgelaufen sind. Die Optionsscheine hatten einen Ausübungspreis von 0,50 Dollar und wurden ursprünglich am 27. Februar 2025 nach Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung ausgegeben.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: "Wir möchten unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen danken, das sie durch die Ausübung der Optionsscheine zum Ausdruck gebracht haben. Das Management und der Verwaltungsrat stehen weiterhin in enger Verbindung mit den Aktionären und halten zusammen einen Aktienanteil von rund 13 %. Die Erlöse aus der Ausübung der Optionsscheine zusammen mit unseren vorhandenen Barmitteln versetzen Newcore in die Lage, unser Enchi-Goldprojekt weiter voranzutreiben und dessen Risiken zu minimieren, um bis Ende Juni 2026 eine vorläufige Machbarkeitsstudie abzuschließen. Parallel dazu konzentriert sich unser laufendes 45.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf Explorationsbohrungen in die Tiefe, um das größere Ressourcenpotenzial des Projekts weiter abzugrenzen. Mit dem zusätzlichen Kapital aus den Warrants werden wir Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Bohrprogramms prüfen und zusätzliche technische Arbeiten durchführen, um die technischen Vorzüge des Projekts weiter voranzutreiben und Risiken zu minimieren. Wir freuen uns auf ein Jahr des Wandels, in dem wir das Potenzial unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana weiter vorantreiben und erschließen werden.

Nach Ausübung und Ablauf der Warrants besteht das Aktienkapital des Unternehmens aus 284.385.640 ausgegebenen Stammaktien, 9.000.000 Aktienoptionen und 6.742.665 RSUs und PSUs.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana voran. Ghana ist Afrikas größter Goldproduzent(1). Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung mit den Aktionären verbunden ist, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten in einem bedeutenden Gebiet. Das 248 km2 große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, in dem sich mehrere Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen; Zeitpunkt, Inhalt und Abschluss einer Vor-Machbarkeitsstudie; vorgeschlagene Entwicklungspläne für das Unternehmen; Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten; Ergebnisse unserer laufenden Bohrkampagne; Ergebnisse von Bohrungen, Umfang oder Qualität von Mineralvorkommen; erwartete Fortschritte bei Mineralgrundstücken oder -programmen; und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, basieren auf den Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; die Entwicklungsphase von Newcore; die Finanzlage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Ausbeute; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold und andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (z. B. des Wechselkurses zwischen kanadischem Dollar und US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); e Gesetze und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Ansprüche dieser Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden); und Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Newcore lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83212Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83212&tr=1



