Der Ölpreis zieht nach den Angriffen auf den Iran und seinen Gegenschlägen deutlich an. Diese Entwicklung bietet Anlegern allerdings auch Chancen - besonders bei klassischen Energie-Titeln ohne starke Nahost-Exponierung. Die Ölpreise sind seit Samstag kräftig gestiegen: Brent-Rohöl legte schon am Sonntag im außerbörslichen Handel um rund zehn Prozent zu und erreichte gut 80 US-Dollar je Barrel. Auslöser sind die militärischen Konfrontation im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
