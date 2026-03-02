© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press WireJPMorgan senkt die Prognosen für Golfstaaten. Der Konflikt in Nahost erhöht die Risiken und könnte weitere Wachstumsrückgänge auslösen.Die amerikanische Großbank JPMorgan hat ihre Prognosen für das nicht-ölgebundene Wachstum der Golfstaaten deutlich gesenkt, wie Reuters berichtete. Grund ist die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten, die über das Wochenende weiter an Intensität gewonnen hat. Die Analysten der Bank warnten, dass weitere Anpassungen der Prognosen möglich seien. "Die Risiken sind in vielerlei Hinsicht erhöht und werden stark vom Ausgang des Konflikts abhängen", erklärten die JPMorgan-Analysten. Besonders stark betroffen seien Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, …Den vollständigen Artikel lesen
