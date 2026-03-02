Zum Jahresende 2025 war man in der deutschen Versicherungswirtschaft nicht so optimistisch. Das Geschäftsklima geht laut ifo-Konjunkturtest zurück - und auch für das Jahr 2026 sind die Erwartungen eher vorsichtig. Die Stimmung in der deutschen Versicherungswirtschaft hat sich zum Jahresende 2025 eingetrübt. Nach den aktuellen Ergebnissen des ifo-Konjunkturtests für das vierte Quartal geht das Geschäftsklima spürbar zurück, heißt es in einer Pressemitteilung des GDV. Während die vom ifo-Institut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact