TRADINGIDEE des Tages | S&P 500 (02.03.2026)

02.03.2026 13:40 Uhr
Tradingidee: Short im S&P 500 - Day Trading im geopolitischen Umfeld ??

Die neue Handelswoche startet mit einer deutlichen Eskalation im Nahen Osten. Trotz steigender geopolitischer Risiken notiert der S&P 500 nur rund 3,3 - unter seinem Allzeithoch. Gleichzeitig ziehen VIX-Futures um über 7 - an, während Brent und WTI um mehr als 7 - steigen.

Für aktives Day Trading ergibt sich daraus eine mögliche Tradingidee auf der Short-Seite im S&P 500.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

