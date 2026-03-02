Aufgrund einiger Änderungen zum Jahreswechsel waren die Neuzulassungen in Norwegen im Januar massiv eingebrochen. Im Februar wurden aber wieder 7.127 Elektroautos neu zugelassen - was einem E-Anteil von 98 Prozent entspricht. Insgesamt wurden im Februar im Norwegen 7.272 Autos neu zugelassen, von denen 7.127 rein elektrisch angetrieben werden. Das heißt: Nur 145 Autos hatten keinen rein elektrischen Antrieb. Insgesamt liegen die 7.272 Neuzulassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
