Volvo Buses hat Aufträge für 15 Elektro-Reisebusse des Typs Volvo BZR Electric von verschiedenen Kunden in Norwegen erhalten. Das Modell hatten die Schweden im Spätsommer 2025 vorgestellt. Die Auslieferung der ersten nun bestellten Fahrzeuge ist für diesen Herbst geplant. Die Aufträge für die 15 strombetriebenen Reisebusse stammen von Jenssen Mobility, Schaus Buss, Charterbuss.no AS, Stjoerdal Meråker Trafikkskole und Bussring. Die norwegischen Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net