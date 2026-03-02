Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Genehmigung der SO1-Vereinbarung durch PREPA bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 2. März 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Verwaltungsrat der Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") auf seiner Sitzung am 19. Februar 2026 die Standardvereinbarung für Batterie-Energiespeichersysteme ("SO1-Vereinbarung") genehmigt hat. Das Unternehmen erhielt am 27. Februar 2026 eine formelle schriftliche Mitteilung über die Genehmigung.

Die Unterzeichnung der SO1-Vereinbarung zwischen PREPA und Polaris Power US, Inc. ("PPUS"), einer 100%igen Tochtergesellschaft von Polaris, unterliegt weiterhin der Genehmigung durch das Financial Oversight & Management Board (FOMB) von Puerto Rico, was den nächsten erforderlichen Schritt in diesem Prozess darstellt. Das Unternehmen bleibt optimistisch, dass die Prüfung und Genehmigung durch den FOMB im Vergleich zu früheren regulatorischen Meilensteinen, die für dieses Projekt erreicht wurden, zeitnah voranschreiten wird.

Die SO1-Vereinbarung ist Teil des Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program ("ASAP"), einer strategischen Initiative zur Stärkung der Netzzuverlässigkeit auf der gesamten Insel durch den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen ("BESS") im Versorgungsmaßstab, die gemeinsam mit bestehenden Erzeugungsanlagen installiert werden.

In diesem Rahmen wird PPUS als "Ressourcenanbieter" fungieren und für die Installation und den Betrieb des BESS verantwortlich sein, während Punta Lima Wind Farm, LLC ("PLWF"), eine weitere Tochtergesellschaft von Polaris, weiterhin als "Eigentümer der Erzeugungsanlage" für den Standort Punta Lima fungieren wird, an dem das Speichersystem angesiedelt sein wird.

Sobald das BESS-Projekt fertiggestellt und voll funktionsfähig ist, wird der Ressourcenanbieter Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen von PREPA als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten haben, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung. Die SO1-Vereinbarung sieht eine BESS-Kapazität von 71,4 MW (35,7 MW x 2) vor. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist zwölf Monate nach Unterzeichnung der endgültigen SO1-Vereinbarung vorgesehen, mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab dem Datum der kommerziellen Inbetriebnahme.

Marc Murnaghan, CEO von Polaris, kommentierte:

"Die Genehmigung der SO1-Vereinbarung durch den Verwaltungsrat der PREPA ist ein wichtiger Schritt nach vorn bei der Entwicklung unserer Batterie-Energiespeicherinitiativen in Puerto Rico. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung der Netzzuverlässigkeit auf der Insel und baut gleichzeitig auf dem strategischen Wert unserer bestehenden Anlage in Punta Lima auf."

Polaris engagiert sich weiterhin für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in Lateinamerika und der Karibik und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten während des Genehmigungs- und Umsetzungsprozesses.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadischesUnternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut aufgestelltes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Unternehmensportfolio gehören ein geothermisches Kraftwerk (ca. 82 MW), vier Wasserkraftwerke (ca. 39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (ca. 35 MW) und ein Onshore-Windpark (ca. 26 MW).

