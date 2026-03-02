Das Wochenende hat erneut gezeigt, wie schnell sich das Börsenumfeld verändern kann. Geopolitische Eskalationen wie die jüngsten Angriffe im Nahen Osten sorgen für Nervosität, steigende Rohstoffpreise und deutliche Schwankungen an den Aktienmärkten. In solchen Phasen rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Wo lässt sich Stabilität finden, wenn Schlagzeilen die Kurse treiben?Gerade jetzt spielen Dividendenwerte ihre Stärke aus. Während Wachstumsaktien unter Druck geraten können, liefern solide Dividendenzahler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
