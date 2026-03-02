Der Bitcoin zeigt sich im Zuge des Iran-Konfliktes überraschend stabil. Darum steht die Kryptowährung jetzt weder vor einem Crash noch vor einer Erholung und zu diesem Zeitpunkt könnte sich der Kurs dann vervierfachen. Während sich die Aktienmärkte am Montag angesichts des Iran-Konfliktes mit klar roten Vorzeichen zeigen, hat sich der Bitcoin überraschend stabil gehalten. In den vergangenen Tagen bewegte sich die Mutter aller Kryptowährungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE