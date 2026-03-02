Micron Technology glänzt mit Rekordzahlen - Gewinner der KI-getriebenen Speicherknappheit

Fundamentale Analyse
Der Speicherchipkonzern liefert operativ weiter starke Argumente. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit Ende 27. November 2025 kletterte der Umsatz auf 13,64 Milliarden Dollar. Der GAAP Nettogewinn lag bei 5,24 Milliarden Dollar, was 4,60 Dollar je Aktie entspricht. Auf bereinigter Basis meldete Micron 4,78 Dollar je Aktie. Besonders auffällig ist die Margenentwicklung: Die Bruttomarge stieg auf 56,0 Prozent und bereinigt auf 56,8 Prozent. Der operative Cashflow erreichte 8,41 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow 3,91 Milliarden Dollar.
Die Wachstumstreiber sind klar erkennbar, denn mehrere Sparten liefern hohe Profitabilität. Das Cloud Memory Geschäft erzielte 5,28 Milliarden Dollar Umsatz bei 66 Prozent Bruttomarge. Mobile und Client steuerte 4,26 Milliarden Dollar bei und kam auf 54 Prozent Bruttomarge. Das Automotive und Embedded Segment wuchs auf 1,72 Milliarden Dollar und verbesserte die Bruttomarge auf 45 Prozent.
Für das laufende zweite Quartal 2026 hat das Management die Messlatte nochmals höher gelegt. In Aussicht stehen 18,70 Milliarden Dollar Umsatz mit einer Bandbreite von 0,40 Milliarden. Die Bruttomarge soll bei 67 Prozent liegen, bereinigt bei 68 Prozent. Der Gewinn je Aktie wird mit 8,19 Dollar avisiert, bereinigt mit 8,42 Dollar. Die Guidance zeigt, wie stark Micron vom KI getriebenen Investitionszyklus im Rechenzentrum profitiert.
Parallel dazu schaltet der US Konzern beim Kapazitätsausbau in einen neuen Gang. Micron plant in den Vereinigten Staaten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar, davon etwa 150 Milliarden für Fertigung sowie 50 Milliarden für Forschung und Entwicklung. Im Paket enthalten sind zwei führende Hochvolumen Fabs in Idaho, bis zu vier weitere in New York, die Modernisierung des Standorts in Virginia sowie zusätzliche Fähigkeiten bei der Verpackung von High Bandwidth Memory in den USA. Die erste neue Idaho Fabrik soll ab 2027 DRAM Output liefern, die zweite soll vor dem ersten New York Werk ans Netz gehen.
International wächst Micron ebenfalls. Für Hiroshima in Japan steht eine Investition von umgerechnet rund 9,6 Milliarden Dollar im Raum, die laut Berichten den Bau einer HBM fokussierten Fertigung ab Mai 2026 vorsieht, erste Lieferungen werden um 2028 erwartet.
Am 28. Februar eröffnete das Unternehmen zudem in Sanand im indischen Bundesstaat Gujarat eine Halbleiter Montage und Testfabrik. Die erste Ausbaustufe umfasst mehr als 500.000 Quadratfuß Reinraumfläche. Micron beziffert die kombinierte Investition zusammen mit staatlichen Partnern auf rund 2,75 Milliarden Dollar. Das Werk hat die kommerzielle Produktion aufgenommen und die erste Lieferung von in Indien gefertigten Speichermodulen ging an Dell für lokal produzierte Laptops. Für 2026 erwartet Micron dort die Montage und das Testen von zig Millionen Chips, 2027 soll die Größenordnung auf Hunderte Millionen steigen.
An der Wall Street überwiegt weiter der Optimismus. In den vergangenen Wochen hoben mehrere Häuser ihre Kursziele deutlich an, Needham und Morgan Stanley setzten ihre Marken jeweils auf 450 Dollar. Der Blick nach vorn bleibt dennoch anspruchsvoll, denn nach dem kräftigen Lauf ist die Erwartungshaltung hoch.
Micron Technology Wochenchart
Betrachtungszeitraum: 02.03.2020- 02.03.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de
Charttechnisches Bild
Die Aktie befindet sich seit einem Jahr in einem starken Aufwärtstrend und notiert weiterhin über der 100 Tage Linie sowie über der 200 Tage Linie, was den übergeordneten Trend nach oben bestätigt. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei etwa 400 Dollar. Darunter folgt eine weitere Unterstützungszone um rund 364 Dollar. Nach oben dient das Allzeithoch im Bereich von rund 455 Dollar als maßgeblicher Widerstand.
Tradingmöglichkeiten
Turbo Open End Bull auf Micron Technology
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Micron Technology
|UN4QAE
|4,40
|399,50 USD
|348,951899 USD
|7,87
|Open End
|Micron Technology
|UN17Y5
|11,62
|399,50 USD
|263,81879 USD
|2,94
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 13:55 Uhr
Turbo Open End Bear auf Micron Technology
|Basiswert Name
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Micron Technology
|UN4QAP
|4,29
|399,50 USD
|447,948938 USD
|-8,04
|Open End
|Micron Technology
|UN4VTQ
|11,25
|399,50 USD
|529,953532 USD
|-3,02
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 13:55 Uhr
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen