Hamburg (ots) -Die Solvium Holding AG baut die Geschäftsfelder Rail, Tankcontainer und Wechselkoffer aus. Damit stärkt das Unternehmen seine Vorwärtsintegration.Die Solvium Holding AG baut die Geschäftsfelder Rail, Tankcontainer und Wechselkoffer aus. Im November 2025 hat sie die Atlas Rail Leasing sp. z o.o. mit Sitz in Warschau gegründet. Die Gesellschaft soll schrittweise das komplette Geschäft von Solvium mit Eisenbahn-Equipment übernehmen und ausbauen. Damit erhöht Solvium die Wertschöpfung innerhalb der Gruppe und verbessert Controlling und Zusammenarbeit mit Mietern und Investoren. Der Geschäftsführer Slawomir Tubek bringt in diesem Geschäft langjährige Erfahrung sowie weitreichende Marktkenntnisse undGeschäftsbeziehungen mit.Die Solvium Holding AG wird auch das Geschäft mit Ankauf, Vermietung und Handel von bzw. mit Tankcontainern in Zukunft in Europa und in den Märkten Middle East/Indien verstärken. Dazu wurde bereits im August 2025 die Noble Container Leasing Europe GmbH mit Sitz in Köln gegründet. In diesem Zuge konnten Spezialisten mit großer Erfahrung und exzellenten Unternehmenskontakten aus den Segmenten gewonnen und angestellt werden.Im Bereich der Wechselkoffervermietung hat die Axis Intermodal Deutschland GmbH ihr Serviceangebot erweitert. Axis betreibt seit 2025 ein eigenes verkehrsgünstig gelegenes Depot südlich von Köln mit einer Stellplatzkapazität für 800 Wechselkoffer oder Container. Vor Ort können mobile Reparaturen durchgeführt werden und größere Reparaturen in einem nahegelegenen Werkstattbetrieb.Olaf Will, Vorsitzender des Vorstands der Solvium Holding AG, kommentiert: "Wir bauen unsere Geschäftsfelder weiter aus im Sinne einer Vorwärtsintegration. Im Interesse unserer Anleger verbessern wir damit die Kontrolle über alle Stufen der Wertschöpfung ihrer Assets."Auch die Solvium Capital Vertriebs GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Zum dritten Mal in Folge konnte das Unternehmen die Platzierungssumme steigern. Nach 102 Millionen Euro im Jahr 2024 stieg der Vertriebsumsatz im Jahr 2025 um rund 10 Prozent auf 112 Millionen Euro.Video: Klare Strategien, sichere Wege: Solvium Capital im Gespräch (https://www.youtube.com/watch?v=V5W77b1QRd4)Die Solvium-Gruppe ist ein international tätiger Asset-Manager für Transportlogistik und Anbieter von Investments in Logistikequipment. Das Unternehmen investiert in ertragsstarke Ausrüstungsobjekte wie Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen, die weltweit im Warentransport auf Schiene, Straße und See eingesetzt werden. Die Angebote richten sich an Privatanleger sowie an semi- und professionelle Anleger.Das Asset-Management von Solvium setzt auf breite Diversifikation und ein gezieltes Risikomanagement. Ziel ist ein attraktives Rendite-Risiko-Profil, das Anlegern ermöglicht, vom kontinuierlichen Wachstum des Logistik- und Transportsektors zu profitieren.Seit der Gründung im Jahr 2011 verfügt Solvium über eine stabile Leistungsbilanz. Rund 28.000 Verträge mit Investoren und mehr als 800 Millionen Euro investiertes Kapital unterstreichen die Marktposition der Unternehmensgruppe. Sämtliche Miet-, Zins- und Rückzahlungen in Höhe von über 450 Millionen Euro wurden planmäßig erfüllt. Aktuell verwaltet Solvium ein Assetvolumen von über 500 Millionen Euro.Pressekontakt:Solvium Holding AGAndré WrethABC-Straße 2120354 HamburgTel.: 040 527 34 79 75Web: http://www.solvium-holding.agOriginal-Content von: Solvium Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182109/6227049