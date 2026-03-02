In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Andreas Lipkow (Buchautor) über die Bedeutung von ETFs für Privatanleger - mit besonderem Fokus auf den MSCI World Index. Andreas Lipkow erläutert anschaulich die Vorteile und Risiken von ETFs, betont die zentrale Rolle der Diversifizierung und erklärt die sogenannte Core-Satellite-Strategie. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Anlagestrategien herausgearbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung regelmäßigen Rebalancings sowie auf typischen Fehlern, die Anleger vermeiden sollten.
