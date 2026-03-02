Es ist ziemlich genau ein Jahr her: Am 5. März 2025 empfahl DER AKTIONÄR die Aktie des Kupfer-Entwicklungsunternehmens Arizona Sonoran Copper als Hot Stock. Seitdem kennt die Aktie praktisch nur eine Richtung: nach oben. Schon damals spekulierte DER AKTIONÄR darauf, dass Arizona Sonoran ein Übernahmeziel für Hudbay Minerals werden könnte. Seit heute ist es amtlich: Hudbay legt ein Übernahmeangebot für Arizona Sonoran vor.Demnach sollen Aktionäre von Arizona Sonoran 0,242 Aktien von Hudbay für jede ...Den vollständigen Artikel lesen ...
