Mainz (ots) -Woche 14/26Samstag, 28.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitAuf tödlicher UmlaufbahnUSA 2019"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige Riesen" entfällt6.15 Leschs KosmosAsteroiden - Abwehrmission im AllDeutschland 20227.00 Terra X HistoryGeheime DDR - Verbotene Orte der MachtDeutschland 2021"DDR - die entsorgte Republik" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 29.03.Bitte Programmänderung beachten:5.30 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem RolandDeutschland 2017"DDR genial: Sandmännchen, Malimo & Co." entfällt(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)Montag, 30.03.Bitte Programmänderung beachten:4.45 Rückkehr der Mammuts?Die Wiederbelebung ausgestorbener ArtenDeutschland 2024"Faszination Urzeit - Verlorene Welten" entfälltDienstag, 31.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:18.45 ZDF.reportageEltern hinter GitternDeutschland 2025"ZDF.reportage: Streife auf Mallorca - Zoff am Ballermann" entfällt19.30 Knast in DeutschlandMutter, Vater, KindDeutschland 2024"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" um 19.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 02.04.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Wer ist die Familie Murdoch?Deutschland 2023"Die Spur: Der Temu-Hype - Die Strategie des Shopping-Giganten aus China" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 03.04.Bitte Programmänderung beachten:10.15 Wer ist Javier Milei?Deutschland 2024"Wer ist Mohammed bin Salman?" entfällt(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)Mit freundlichen GrüßenCornelia AutschbachPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6227060