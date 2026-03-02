Mainz (ots) -
Woche 14/26
Samstag, 28.03.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Auf tödlicher Umlaufbahn
USA 2019
"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige Riesen" entfällt
6.15 Leschs Kosmos
Asteroiden - Abwehrmission im All
Deutschland 2022
7.00 Terra X History
Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht
Deutschland 2021
"DDR - die entsorgte Republik" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 29.03.
Bitte Programmänderung beachten:
5.30 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland
Deutschland 2017
"DDR genial: Sandmännchen, Malimo & Co." entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 30.03.
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Rückkehr der Mammuts?
Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten
Deutschland 2024
"Faszination Urzeit - Verlorene Welten" entfällt
Dienstag, 31.03.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
18.45 ZDF.reportage
Eltern hinter Gittern
Deutschland 2025
"ZDF.reportage: Streife auf Mallorca - Zoff am Ballermann" entfällt
19.30 Knast in Deutschland
Mutter, Vater, Kind
Deutschland 2024
"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" um 19.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 02.04.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"Die Spur: Der Temu-Hype - Die Strategie des Shopping-Giganten aus China" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 03.04.
Bitte Programmänderung beachten:
10.15 Wer ist Javier Milei?
Deutschland 2024
"Wer ist Mohammed bin Salman?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6227060
Woche 14/26
Samstag, 28.03.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Auf tödlicher Umlaufbahn
USA 2019
"Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Hungrige Riesen" entfällt
6.15 Leschs Kosmos
Asteroiden - Abwehrmission im All
Deutschland 2022
7.00 Terra X History
Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht
Deutschland 2021
"DDR - die entsorgte Republik" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 29.03.
Bitte Programmänderung beachten:
5.30 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland
Deutschland 2017
"DDR genial: Sandmännchen, Malimo & Co." entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 30.03.
Bitte Programmänderung beachten:
4.45 Rückkehr der Mammuts?
Die Wiederbelebung ausgestorbener Arten
Deutschland 2024
"Faszination Urzeit - Verlorene Welten" entfällt
Dienstag, 31.03.
Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:
18.45 ZDF.reportage
Eltern hinter Gittern
Deutschland 2025
"ZDF.reportage: Streife auf Mallorca - Zoff am Ballermann" entfällt
19.30 Knast in Deutschland
Mutter, Vater, Kind
Deutschland 2024
"plan b: Gefängnis ohne Mauern - Bestraft und doch nicht weggesperrt" um 19.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 02.04.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"Die Spur: Der Temu-Hype - Die Strategie des Shopping-Giganten aus China" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 03.04.
Bitte Programmänderung beachten:
10.15 Wer ist Javier Milei?
Deutschland 2024
"Wer ist Mohammed bin Salman?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6227060
© 2026 news aktuell