München (ots) -Emil Frey Racing startet in der DTM 2026 und verstärkt sich dafür mit Matteo Cairoli. Der Italiener steuert einen brandneuen Ferrari 296 GT3 Evo und bringt die Erfahrung aus unzähligen Rennen im internationalen Motorsport mit - unter anderem ging er in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start und gewann 2021 das legendäre ADAC Ravenol 24h Nürburgring. Den zweiten Ferrari 296 GT3 Evo pilotiert Thierry Vermeulen (NL). Für die Emil-Frey-Mannschaft ist es die vierte Saison in der DTM. Bisher holte der Schweizer Rennstall sechs Siege.Cairoli tritt seit über zehn Jahren in verschiedenen internationalen Meisterschaften an und überzeugt mit großer Erfahrung. "Ich bin Emil Frey Racing sehr dankbar und stolz auf diese Gelegenheit", erklärt der 29-Jährige, der mit einem Ferrari im Design des DTM-Serienpartners BWT antritt. "Ich glaube, dass wir gemeinsam eine starke Kombination bilden können. Da sowohl die DTM als auch das Auto neu für mich sind, liegt mein Hauptfokus darauf, so schnell wie möglich dazuzulernen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, jeden Moment zu genießen und auf der Rennstrecke zu zeigen, wozu wir fähig sind!"Teamkollege Vermeulen steuert seit 2023 einen Ferrari von Emil Frey Racing in der DTM. Im vergangenen Jahr holte er drei Podestplätze und fuhr zweimal auf die Pole-Position. "Es freut mich unheimlich, mit Emil Frey Racing in unser viertes gemeinsames Jahr zu starten", sagt der 23-Jährige, dessen Ferrari in den Farben von Red Bull strahlt und an das Formel-1-Design von Red Bull Racing erinnert. "Ich fühle mich wirklich als Teil der Familie. Wir haben über den Winter eng zusammengearbeitet, die vergangenen Jahre Revue passieren lassen und unsere Schwächen und Stärken analysiert. Jetzt sind wir bereit, gemeinsam in eine neue Saison zu starten."Mit dem Ferrari 296 GT3 Evo schickt der italienische Sportwagenhersteller ein umfangreiches Upgrade seines GT3-Flaggschiffs auf die Rennstrecke. Die auffälligsten Anpassungen gibt es dank überarbeiteter Karosserie im Bereich der Aerodynamik. Lorenz Frey-Hilti, Teamchef Emil Frey Racing, kennt die diesjährigen Herausforderungen: "Die Saison 2026 bringt viele Neuerungen mit sich: ein neues Evo-Paket von Ferrari, neue Reifen von Pirelli und ein neuer Fahrer für unser Team. Wir freuen uns, Matteo Cairoli im Team willkommen zu heißen. Mit seiner großen Erfahrung und seinem Speed wird er eine wertvolle Verstärkung für uns sein."