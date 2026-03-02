2. März 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, den Beginn einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung auf seinem Vorzeige-Antimonprojekt Alturas ("Alturas") in British Columbia bekannt zu geben. Das Unternehmen hat Geotech Ltd. ("Geotech") - ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der luftgestützten elektromagnetischen Vermessung - damit beauftragt, eine hochauflösende geophysikalische VTEM-Untersuchung ("Versatile Time-Domain Electromagnetic, VTEM") durchzuführen (das "Programm"). Dieses Programm stellt einen wesentlichen ersten Schritt bei der Weiterentwicklung von Alturas West hin zur Bohrzielbestimmung dar und wird zudem Teil einer weiteren regionalen Explorationsinitiative sein, die sich auf die Konzessionsgebiete Quarry, Hurley und Lotto des Unternehmens (zusammen mit Alturas die "Projekte" oder "Konzessionsgebiete") ausdehnt.

"Der Beginn dieser VTEM-Untersuchung kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt für Maxus in Bezug auf unser gesamtes Projektportfolio", so Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus Mining. "Dieses Programm ist dazu ausgelegt, zügig unser Verständnis der Untergrundarchitektur und strukturellen Kontrollen zu vertiefen, die der Antimonmineralisierung auf Alturas zugrunde liegen. Mit vor der Feldsaison 2026 vorliegenden hochqualitativen geophysikalischen Daten werden wir gut positioniert sein, vorrangige Bohrziele zu verfeinern und Alturas West auf eine disziplinierte, technisch orientierte Weise voranzubringen."

Der Untersuchungsabschnitt Alturas West wird aus ungefähr 149 Linienkilometern in Abständen von einhundert (100) Metern bestehen und wird das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der konzessionsweiten strukturellen Architektur und Kontrollen der Mineralisierung auf Alturas West erheblich verbessern. Die Untersuchung auf dem Block des Projekts Alturas East wird aus etwa 177 Linienkilometern mit Abständen von einhundert (100) Metern bestehen.

Das Programm wurde speziell dazu konzipiert, durch Kartierung von Kontrasten bei der Grundgesteinsresistivität und magnetischen Reaktion geophysikalische Merkmale zu identifizieren, die mit Scherungs-, Sediment- und/oder intrusionsgebundenen Mineralsystemen in Zusammenhang stehen. Mit einer effektiven Tiefenpenetration im Bereich von etwa dreihundert (300) bis fünfhundert (500) Metern sollen die Ergebnisse entscheidende Erkenntnisse über den Untergrund liefern und die Verfeinerung von vorrangigen Explorations- und Bohrzielen vor dem geplanten Feldprogramm 2026 des Unternehmens auf Alturas West unterstützen.

Das Team von Geotech ist mobilisiert worden und die Untersuchungsarbeiten haben begonnen, abhängig von den Wetterbedingungen. Alle geplanten Programme werden voraussichtlich vor dem Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Maxus wird im Verlauf des Programms tägliche Datenübermittlungen erhalten. Convolutions Geoscience Corporation ("Convolutions") wird unter Leitung von Kyle Patterson, P.Geo., die fortlaufende Beaufsichtigung der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC") durchführen, um die Richtigkeit und Konsistenz der Daten sicherzustellen. Convolutions wird ebenfalls die strategische Auswertung und Zielbestimmung unterstützen, wie zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Dezember 2025 veröffentlicht.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf Alturas geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf Alturas. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf Alturas erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene "historische Schätzung" fällt unter die Definition einer "historischen Schätzung" gemäß Vorschrift NI 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 (Einführung von NI 43-101) erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für Alturas vor.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m? ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO3§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Alturas befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 MINFILE No: 082KSW049 - ALPS-ALTURAS

2 MINFILE No: 082KSW130 - DOLLY VARDEN (L.4101), LEIF

3 Equinox Resources - 8. November 2024, "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb"

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb"- https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

- "Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling" - 24. Februar 2025 - https://endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 -

https://minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

† "NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude", Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Projekte und ihr Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für die Projekte, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf den Projekten in der Zukunft; den möglichen Nutzen der Durchführung des Programms; die Durchführung eines Bohrprogramms auf Alturas und anderen Projekten in der Zukunft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83218Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83218&tr=1



