Berlin (ots) -Auf der Internationalen Tourismusmesse präsentiert die Bundesregierung ihre Tourismusstrategie 2030 - ein klares Bekenntnis zu einem zukunftsfähigen, klimagerechten und sozial verantwortlichen Tourismus. Diese Strategie ist ein zentraler Baustein, um den Tourismus in Deutschland und weltweit nachhaltig zu gestalten und gleichzeitig wirtschaftliche Chancen zu nutzen.Stefan Zierke, tourismuspolitischer Sprecher:"Die Tourismusstrategie setzt auf drei zentrale Säulen: Klimaneutralität bis 2030, Digitalisierung und faire Arbeitsbedingungen. Für den Incoming-Tourismus bedeutet das, dass Deutschland als Reiseziel noch attraktiver wird - insbesondere für internationale Gäste, die Wert auf ökologische und soziale Standards legen. Durch den Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur, wie der Bahnanbindung, und die Förderung nachhaltiger Destinationen positioniert sich Deutschland als Vorreiter für umweltbewusstes Reisen. Gleichzeitig profitiert der Outgoing-Tourismus von innovativen, digitalen Lösungen, die Reisenden helfen, klimaverträgliche Alternativen zu wählen - sei es durch CO2-Transparenz bei Buchungen oder die Förderung von Bahnreisen innerhalb Europas.Ein besonderes Anliegen der SPD-Bundestagsfraktion ist es, den Tourismus sozial gerecht zu gestalten. Die Strategie sieht daher auch Maßnahmen vor, um Fachkräfte zu gewinnen und faire Arbeitsbedingungen in der Branche zu sichern. Das stärkt nicht nur die Qualität des Tourismus in Deutschland, sondern schafft auch Perspektiven für Beschäftigte.Die ITB Berlin bietet in diesem Jahr die ideale Plattform, um diese Ziele mit internationalen Partnern zu diskutieren und konkrete Projekte anzustoßen. Besonders wichtig sind dabei Kooperationen mit europäischen Nachbarländern, um grenzüberschreitende nachhaltige Reisekorridore zu schaffen, sowie der Austausch mit Start-ups und etablierten Unternehmen, die innovative Lösungen für die Herausforderungen der Branche entwickeln."