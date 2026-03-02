Jefferies hat Aktien identifiziert, die durch Künstliche Intelligenz unter Druck geraten könnten. Von Software bis Plattformen: Welche Namen jetzt plötzlich als riskant gelten. An der Börse wächst seit Monaten die Sorge, dass schnell bessere Modelle der Künstlichen Intelligenz klassische Ertragsquellen angreifen. Das traf zeitweise vor allem Anbieter von Software als Dienstleistung, Versicherungsdienstleister, Logistiker und Immobilienwerte. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de