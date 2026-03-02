London (www.fondscheck.de) - RBC BlueBay Asset Management ("RBC BlueBay") hat Mike Bell zum Head of Market Strategy, einer neu geschaffenen Position, ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bell wird von London aus für die Bereitstellung von ökonomischem Research sowie Marktanalysen verantwortlich sein und damit die bisherige Kundenkommunikation von RBC BlueBay ergänzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
