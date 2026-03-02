Der zur Go-Ahead Group gehörende ÖPNV-Betreiber Southern Vectis hat auf der Isle auf Wight eine Flotte von 31 elektrischen Doppeldecker-Bussen in Betrieb genommen. Sie stammen vom nordirischen Hersteller Wrightbus und wurden mit Unterstützung des ZEBRA-2-Programms des britischen Verkehrsministeriums angeschafft. Busbetreiber Southern Vectis hat 10,7 Millionen Pfund für die neuen E-Busse investiert, 733.000 Pfund kamen vom Isle of Wight Council und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
