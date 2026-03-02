Die Stimmung am Kryptomarkt scheint zu drehen. Nach einer fünf Wochen anhaltenden Serie von massiven Abflüssen kehrt das Kapital der institutionellen Investoren zurück. Laut dem Bericht des Asset-Managers CoinShares floss in der vergangenen Woche netto eine Milliarde Dollar in Krypto-Anlageprodukte. Damit ist der Negativtrend gestoppt, in dessen Verlauf zuvor rund vier Milliarden Dollar aus dem Sektor abgezogen wurden.Der Grund für den Stimmungsumschwung ist nicht an einem einzigen Ereignis festzumachen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
