Altasciences gab heute bekannt, dass Chris Perkin mit Wirkung zum Dienstag, dem 24. Februar 2026, zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt wurde. Nach einem Führungswechsel, der seit zwölf Monaten im Gange ist, wurde Marie-Hélène Raigneau, seit April 2025 President des Unternehmens, mit Wirkung zum Dienstag, dem 24. Februar 2026, zur Chief Executive Officer ernannt.

"Nachdem ich über zwei Jahrzehnte lang mit Marie-Hélène zusammengearbeitet habe, bin ich fest davon überzeugt, dass sie bereit ist, Altasciences mit Klarheit und Zielstrebigkeit voranzubringen", erklärte Chris. "Ich freue mich, nach 50 Jahren in der Arzneimittelentwicklung zurückzutreten, da ich weiß, dass Altasciences für die Zukunft gut aufgestellt ist."

Chris trat 2010 als CEO bei Altasciences ein und spielte eine zentrale Rolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einer klinischen Forschungsorganisation, die sich auf die Prüfung von Generika konzentrierte, in eine vollständig integrierte Organisation für Auftragsforschung und Auftragsfertigung von Arzneimitteln in der Frühphase, die an neun Standorten in Nordamerika tätig ist. Seit seinem Eintritt hat Chris die strategische Expansion der geografischen Präsenz und der Kompetenzen des Unternehmens vorangetrieben und ermöglicht es Sponsoren nun, aus einer Hand Lösungen für die präklinische und klinische Forschung, Bioanalyse, Formulierung und Herstellung neuartiger Arzneimitteltherapien zu erhalten. Im Jahr 2025 unterstützte dieser integrierte Ansatz 11 der 46 FDA-Zulassungen für neuartige Medikamente, was 24 aller Zulassungen entspricht.

In den letzten fünf Jahrzehnten hat Chris eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut, die durch unternehmerische Weitsicht, operative Innovation und einen unermüdlichen Fokus auf die Weiterentwicklung der Arzneimittelentwicklung geprägt ist. Seine Laufbahn umfasst die gesamte Entwicklung der Life-Sciences-Branche, von frühen wissenschaftlichen und operativen Funktionen bis hin zu Führungspositionen in komplexen, globalen Organisationen.

Chris' Führungsrolle konzentriert sich konsequent darauf, die Komplexität für Sponsoren zu reduzieren, Entwicklungszeitpläne zu beschleunigen und kompromisslose Standards in Bezug auf wissenschaftliche Qualität und Patientensicherheit aufrechtzuerhalten. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass Sponsoren eine bedeutende Rolle bei der Förderung neuartiger Therapien und der Unterstützung von Zulassungsverfahren weltweit spielen.

Über die Ergebnisse hinaus ist Chris' Vermächtnis geprägt von Mentorenschaft, Vertrauen und prinzipientreuer Führung. Chris wird für seinen kooperativen, mitarbeiterorientierten und zukunftsorientierten Führungsstil hoch geschätzt und wurde vier Jahre in Folge als einer der "100 Most Inspiring Leaders" (100 inspirierendsten Führungskräfte) von PharmaVOICE ausgezeichnet sowie mit dem Lifetime Red Jacket Award geehrt. Nach 50 Jahren in der Branche spiegelt sich sein Einfluss nicht nur in den Unternehmen wider, zu deren Wachstum er beigetragen hat, sondern auch in den Menschen und Programmen, die die Wissenschaft weiter vorantreiben.

Marie-Hélène Raigneau, die die Position des CEO übernimmt, ist seit 2012 bei Altasciences tätig und bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in diese Position ein. Sie begann ihre Karriere als Business Development Manager bei Future Electronics und stieg bei Charles River Laboratories zum Global Director of Marketing, Nonclinical Services auf. In den letzten 14 Jahren hatte Marie-Hélène verschiedene Positionen bei Altasciences inne, darunter die des Executive Director of Business Development and Marketing, des General Manager, des Vice President of Research Services, des Co-Chief Operating Officer und zuletzt des President.

"Marie-Hélène war ein wichtiges Mitglied unseres Führungsteams und hat mich bei der Unternehmensstrategie, den operativen Prioritäten und dem langfristigen Wachstum unterstützt", erklärte Chris. "Dank ihres umfassenden Verständnisses unseres Geschäfts, der Arzneimittelentwicklungspipeline, unserer Mitarbeiter und unserer Kunden sowie ihrer starken Führungsqualitäten und ihres werteorientierten Ansatzes ist sie hervorragend geeignet, Altasciences in die nächste Phase zu führen."

Marie-Hélène hat in leitenden Positionen in den Bereichen Präklinik, Klinik, Bioanalyse und Produktion nahezu alle Aspekte der Unternehmenskultur und des integrierten Dienstleistungsangebots von Altasciences mitgeprägt. Insbesondere war Marie-Hélène maßgeblich am Aufbau der CRO-Dienstleistungen des Unternehmens beteiligt und leitete die Erweiterung der Kapazitäten in den Bereichen Projektmanagement, medizinisches Schreiben, Biostatistik und Programmierung, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus hat sie bedeutende Investitionen und die Erweiterung der bioanalytischen Labore des Unternehmens in Kanada und den Vereinigten Staaten geleitet.

"Altasciences wurde mit der Überzeugung gegründet, dass Integration, Verantwortlichkeit und wissenschaftliche Exzellenz die frühe Phase der Arzneimittelentwicklung vereinfachen können. Diese Überzeugung wird jeden Tag durch unsere Mitarbeiter und ihr unerschütterliches Engagement für unsere Sponsoren zum Leben erweckt", sagte Marie-Hélène . "Ich habe das Privileg, seit mehr als einem Jahrzehnt an der Gestaltung von Altasciences mitwirken zu dürfen, und ich bin stolz auf das, was unsere Teams gemeinsam erreicht haben."

Während ihrer gesamten Karriere wurde Marie-Hélène von ihren Kollegen dafür geschätzt, dass sie operative Präzision mit Einfühlungsvermögen und Integrität verband und eine Kultur der offenen Kommunikation, Zusammenarbeit und des Vertrauens förderte.

"Aufbauend auf dem starken Fundament, das unter der Führung von Chris geschaffen wurde, werden wir weiterhin in Technologie investieren, unsere integrierten Fähigkeiten erweitern und unsere Mitarbeiter stärken, damit unsere Partner wichtige Meilensteine schneller und mit größerer Sicherheit erreichen können", schloss Marie-Hélène

Altasciences ist ein mittelständisches, vollständig integriertes Auftragsforschungs- und Arzneimittelherstellungsunternehmen, das hauptsächlich in Kanada und den USA tätig ist und sich im Besitz von Novo Holdings befindet.

Steve Mason und Robert Sabelli werden weiterhin als Co-Chief Operating Officers tätig sein, den täglichen Betrieb überwachen und die operative Exzellenz, Qualität und Compliance im gesamten Unternehmen vorantreiben. Ebenfalls weiterhin in ihren Funktionen tätig sind Catherine Konidas, Chief Administrative Officer; Julie-Ann Cabana, Chief Marketing Officer; David Grégoire, Chief Quality and Compliance Officer; Mariano Rodriguez, Executive Vice President und Chief Financial Officer; Dr. Gaetano Morelli, Executive Vice President Medical Affairs und Chief Medical Officer; sowie Dr. Beatrice Setnik, Chief Scientific Officer.

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 30 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, Forschungsunterstützung, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

