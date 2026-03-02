Mainz (ots) -Laut der jüngsten Umfrage des "ZDF-Politbarometers" zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der Kampf um Platz eins noch nicht definitiv entschieden. Mit Spannung wird der ersten von fünf Landtagswahlen in diesem Jahr entgegengeblickt. Am Sonntag, 8. März 2026, 17.40 Uhr, startet die ZDF-Live-Berichterstattung zur Wahl in Baden-Württemberg. Aus dem ZDF-Wahlstudio in Stuttgart begrüßt dann ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer. In den Tagen zuvor erkundet am Donnerstag, 5. März 2026, das "heute journal" vor Ort in Esslingen die Stimmung im Südwesten Deutschlands. Und das "ZDF-Morgenmagazin" sendet am Freitag, 6. März 2026, von 5.30 bis 9.00 Uhr mit "moma vor der Wahl" live aus Stuttgart.Rund 7,7 Millionen Menschen stimmen am 8. März 2026 darüber ab, ob die Ära eines grüngeführten Bundeslands erstmal zu Ende geht. Das ZDF sendet an diesem Abend live aus dem Ehrenhof des Stuttgarter Schlosses, unweit des Landtags. Ab 17.40 Uhr begleitet ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee die Zuschauerinnen und Zuschauer durch diesen Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und "heute journal"-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen Zahlen und Analysen liefert. Die ersten Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind dann im Rahmen der 30-minütigen 19.00-Uhr-"heute"-Ausgabe mit Moderator Mitri Sirin zu sehen.Der Wahlabend im ZDF auch onlineBegleitet wird der Wahlabend im ZDF auch online: im Livestream auf zdf.de und in der ZDFheute-App. Dort sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Auf youtube.com/@ZDFheute, facebook.com/ZDFheute und Instagram/zdfheute werden die Stimmen der Wahlgewinner und -verlierer gesammelt, dazu erfahren Nutzer in Erklärgrafiken die Analyseergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen zur Wahl."heute journal" live aus EsslingenDrei Tage vor der Wahl in Baden-Württemberg bietet das "heute journal" in der Ausgabe am Donnerstag, 5. März 2026, 21.45 Uhr, nicht nur ein aktuelles "ZDF-Politbarometer Extra" zur Wahl in Baden-Württemberg. Zudem kommt ein Teil der Sendung von vor Ort aus Esslingen am Neckar. Während Anne Gellinek die "heute journal"-Sendung aus Mainz moderiert, meldet sich Marietta Slomka live aus Esslingen. Dort erkundet zudem Anna-Maria Schuck, Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg, die Stimmung in der Großen Kreisstadt, etwa auch unter den Studentinnen und Studenten an der Hochschule Esslingen. Am Wahlabend am 8. März 2026 wird das "heute journal" ab 21.45 Uhr in einer knapp 35-minütigen Ausgabe, moderiert von Marietta Slomka, über den Wahlausgang in Baden-Württemberg berichten."moma vor der Wahl" aus dem "Plenum" in Stuttgart"ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn meldet sich am Freitag, 6. März 2026, von 5.30 bis 9.00 Uhr live aus dem Restaurant "Plenum" im Stuttgarter Landtagsgebäude und interviewt dort in jeder halben Stunde vor Publikum die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Landtagswahl in Baden-Württemberg. In den von 6.00 bis 8.30 Uhr halbstündlich terminierten Gesprächen mit Kim Sophie Bohnen (Die Linke), Hans-Ulrich Rülke (FDP), Cem Özdemir (Die Grünen), Andreas Stoch (SPD), Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD) erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort und im ZDF die Möglichkeit, die Parteien und ihre Positionen noch einmal genauer kennenzulernen. Ebenfalls als Gesprächspartnerin im "Plenum" dabei ist Anna-Maria Schuck, Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2026" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Wahl 2026" im ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2026) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDFheute zur Landtagswahl in Baden-Württemberg (https://www.zdfheute.de/thema/landtagswahl-baden-wuerttemberg-102.html)- Presseinformationen "Wahl 2026" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wahl-2026-im-zdf)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6227111