"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin)
Bijan Djir-Sarai (FDP, ehemaliger Generalsekretär)
Giséle Pelicot (Hauptanklägerin im Vergewaltigungsprozess von Avignon)
Anja Kohl (ARD)
Paul Ronzheimer (Axel Springer)
Gregor Peter Schmitz (Stern)
Situation im Iran und Eskalation im Nahen Osten
Darüber diskutieren der ehemalige FDP-Generalssekretär Bijan Djir-Sarai und die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht.
Exklusiv bei maischberger: Giséle Pelicot über ihren öffentlichen Vergewaltigungsprozess und ihre wiedergewonnene Zuversicht.
Es kommentieren: die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl, der stellvertretende Bild-Chefredakteur Paul Ronzheimer und der Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz.
