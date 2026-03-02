Übernahmegerüchte haben der Aktie von PayPal in der vergangenen Woche einen Turbo verpasst. Vor allem Stripe wird als Käufer für den US-Bezahldienstleister heiß gehandelt. Doch zum Wochenstart ist von den Gewinnen nur noch ein Teil übrig. Ist die Erholung damit bereits wieder beendet?Am Donnerstag standen bei PayPal zeitweise noch 41,05 Euro auf der Kurstafel, zum Wochenstart sind es nur noch rund 38 Euro. Ein Teil der spekulationsgetriebenen Gewinne ist damit bereits wieder dahin.Auslöser der Rally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
