Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Markus Weingran
02.03.2026 15:27 Uhr
Lage im Nahen Osten eskaliert: Aktien, Rohstoffe und Bitcoin - wie sollten Anleger reagieren?

Die Lage im Nahen Osten eskaliert erneut und die Märkte reagieren empfindlich auf den Angriff der USA und Israel auf den Iran. Wie sollten Anleger ihr Depot ausrichten, um etwas ruhiger durch die Krise zu kommen?Ölpreis in Aufruhr: Wie reagiert der Markt nach den Angriffen auf den Iran? Nach den jüngsten militärischen Angriffen von USA und Israel auf den Iran stehen die globalen Energiemärkte offenbar am Scheideweg. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl ist zum höchsten Stand seit Monaten gestiegen, deutliche Sprünge und massive Volatilität prägen den Handel. Analysten warnen sogar, dass Öl über 100 Dollar pro Barrel steigen könnte, sollte die strategisch wichtige Straße von Hormus länger …

© 2026 Markus Weingran
