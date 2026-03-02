Rangsdorf (ots) -- Auf 24.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zeigt das inhabergeführte Traditionsunternehmen alles rund ums Einrichten in einem topmodernen und digitalen Umfeld- XXXLutz investiert rund 40 Millionen Euro in sein neues Möbelhaus, schafft 130 neue Arbeitsplätze und unterstreicht damit seine Rolle als Vorreiter der Einrichtungsbranche- Völlig neues Einkaufserlebnis: XXXLutz präsentiert in Rangsdorf ein digitales Möbelhaus der Extraklasse und zeigt dabei auch eine neue Art der Erlebnisgastronomie- XXXLutz Versprechen: Unerreichte Auswahl, Präsenz aller namhaften Hersteller und gelebter Rundum-Service in exzellenter Qualität, dazu der garantiert beste Preis- Service-Roboter "Lutzi" kommt auch in der Rangsdorfer XXXLutz Erlebnisgastronomie zum Einsatz, begeistert Gäste und entlastet das ServicepersonalNach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist es soweit: XXXLutz hat in Rangsdorf sein 58. Möbelhaus in Deutschland mit dem Roten Stuhl eröffnet. Es ist das erste in Brandenburg - und entsprechend besonders fiel auch die Eröffnung aus: mit rotem Teppich, tausend Kundinnen und Kunden sowie einer Vielzahl prominenter Gäste bei einem Event der Extraklasse. Und die Feierlichkeiten gehen weiter: Bis einschließlich zum verkaufsoffenen Sonntag am 8. März 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein attraktives Programm für die ganze Familie.Die inhabergeführte XXXLutz Unternehmensgruppe hat vor den Toren Berlins rund 40 Millionen Euro investiert und 130 neue, zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region geschaffen. "Wir sind stolz auf das, was hier in den letzten 17 Monaten geschaffen wurde - dieses Möbelhaus ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes: Wir erschließen eine neue Region und bieten den Menschen hier ein bis dato nicht gekanntes Einkaufserlebnis in einem topmodernen Umfeld, das seiner Zeit voraus ist: Von der enormen Auswahl über eine perfekte Beratung bis hin zur Lieferung und Montage bieten wir alles, was die Menschen wollen - und wir begleiten sie persönlich auf ihrem Weg hin zur Traum-Einrichtung", sagte Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland, bei der Eröffnungs-Pressekonferenz.Bürgermeister Klaus Rocher gibt den StartschussZusammen mit Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher durchtrennte Alois Kobler unter dem Applaus der geladenen Gäste das symbolträchtige rote Band, ehe es für alle Premieren-Gäste bei dem "Pre-Shopping Event" über den Roten Teppich ging und sich das neue Einrichtungshaus als große Eventfläche präsentierte: Akustik-Livemusik von The BossHoss, Kochshows der hoch dekorierten TV-Köche Alexander Herrmann und Johann Lafer an verschiedenen Stationen im Möbelhaus, dazu DJ-Acts, Artistenshows, Gin-Tastings und eine Vielzahl weiterer Attraktionen verwandelten den neuen XXXLutz für einen Abend in eine Erlebnisbühne im XXXL-Format."Wir wünschen XXXLutz mit diesem neuen Möbelhaus nur das Beste: vor allem zufriedene Kunden und gute Umsätze! Ich bin mir sicher, dass dieses imposante und attraktive Einrichtungshaus noch mehr Menschen zu uns in die Region bringen wird!", sagte Rangsdorf Bürgermeister Klaus Rocher.XXXLutz eröffnet seinen Kundinnen und Kunden jetzt auch in Brandenburg mit seinem neuen Möbelhaus und einer Verkaufsfläche von rund 24.000 Quadratmetern völlig neue Perspektiven, was das Einrichten der eigenen vier Wände angeht: In über 1.000 Kojen sind moderne Wohnbilder in einem ebenso einzigartigen wie inspirierenden Ambiente zu sehen. Allein über 140 Ausstellungsküchen bilden sämtliche Möglichkeiten hinsichtlich Design und Einbaugeräten ab und erfüllen so vor Ort individuelle Kundenwünsche - Küchen gibt es bei XXXLutz dank persönlicher Beratung durch die Profis passgenau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Auf zwei Ebenen ist ein nachhaltiges Möbel-Kompetenzzentrum entstanden, das die komplette Produktpalette des Vollsortimenters rund ums Einrichten in allen Preissegmenten abdeckt und damit keine Kundenwünsche offenlässt - dazu kommt eine Erlebnisgastronomie mit Platz für etwas mehr als 200 Gäste und einem integrierten Kinderland.130 neue Arbeitsplätze mit Zukunft für die RegionXXXLutz schafft nicht nur ein Einrichtungshaus der Extraklasse, sondern bietet rund 130 Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz - ein Dutzend Azubis sind bereits bei XXXLutz ins Berufsleben gestartet, zehn weitere kommen im Eröffnungsjahr hinzu. Dabei profitiert die Belegschaft auch vom einzigartigen "XXXL Plus"-Programm, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusätzliche freie Tage zu besonderen Anlässen beschert, aber auch eine private Altersvorsorge oder eine Krankenzusatzversicherung bietet, dazu gibt es eine Vielzahl an Benefits, die auch Familienangehörigen zugutekommen. XXXLutz setzt auf maximale fachliche Kompetenz, nutzte bei der Vorbereitung seines Personals auch unternehmenseigene Akademien. Bewerbungen sind weiterhin möglich, der Prozess ist voll digitalisiert und lässt sich über karriere.xxxlutz.de im Handumdrehen bewerkstelligen. "Wir haben den Anspruch, unsere Kundinnen und Kunden mit höchster Expertise bei ihrem Einkauf zu begleiten, darauf bereiten wir unsere Einrichtungs-Profis akribisch vor", sagt Sascha Weil, Gebietsverkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsführung: "Wir sind für unsere Kunden da - von der Auswahl über die Planung bis hin zur Montage vor Ort. Und diesen Rundum-Service gibt's bei uns zum garantiert besten Preis!"XXXLutz setzt bei der Digitalisierung MaßstäbeAn der Außenfassade des Gebäudekomplexes, der durch seine überdimensionale rote Eingangsbox architektonisch ins Auge sticht, wird - wie im Lichthof des Möbelhauses - eine Videowall installiert. In puncto Orientierung und Information leiten über 130 Screens die Besucherinnen und Besucher durch die topmoderne Ausstellung und liefern zusätzliche Informationen rund ums perfekte Einrichten. Ergänzt wird dies durch eine umweltfreundliche, papierlose digitale Preisauszeichnung in den Fachsortimenten. XXXLutz zeigt auch in Rangsdorf, dass sich Einrichten und Einkaufen digital nahtlos verzahnen lassen. "Wir setzen mit dem Neubau Maßstäbe in der Branche, tun das aber nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und möglichst bequem einkaufen können", sagt Sascha Weil. So wird beispielsweise die Planung der Einrichtung über Tablets erfolgen, die das Zuhause der Kundinnen und Kunden simulieren - und Küchen werden realgetreu in 3D geplant.Fast die Hälfte des Strombedarfs wird selbst produziertBeim Bau setzt XXXLutz bewusst auf Nachhaltigkeit: Eine Photovoltaikanlage deckt rund die Hälfte des eigenen Strombedarfs ab, Luft-Wasser-Wärmepumpen kommen für Heizen und Kühlen zum Einsatz, ergänzt durch modernste energiesparende LED-Technik. Dank automatisierter Zeit- und Präsenzsteuerung werden die Betriebszeiten auf ein Minimum reduziert. Direkt vor dem Möbelhaus in Rangsdorf entstehen auf dem Parkgelände mit Platz für rund 760 Fahrzeuge in Kooperation mit den Pfalzwerken neue Lademöglichkeiten für E-Autos.Nachhaltigkeit beim Bau, dem Betrieb und im SortimentLanglebigkeit spielt auch beim Angebot im ersten brandenburgischen XXXLutz Möbelhaus eine zentrale Rolle: Dank des stark ausgebauten Sortiments können sich Kundinnen und Kunden eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Vor Ort in Rangsdorf sind beispielsweise die hochwertigen Wohntextilien der Exklusivmarke BIO:VIO erhältlich. Diese setzt sowohl auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau als auch auf eine anspruchsvolle Gestaltung. Nachhaltigkeit durchzieht die komplette Produktpalette - heimische Massivhölzer werden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern finden. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle bis hin zum ökologischen Kinderwagen, dazu etwa auch regionale Produkte wie z.B. Holz-Designer-Leuchten mit dem Label "Made in Germany".Vegan, vegetarisch, deftig? Das Angebot im XXXL Restaurant trifft jeden GeschmackDieser nachhaltige Kurs setzt sich auch im Erlebnisrestaurant von XXXLutz fort. Was vor 30 Jahren als Möbelhaus-Bistro seine Premiere feierte, hat sich längst zur modernen und beliebten Genussgastronomie entwickelt. Das nagelneue Rangsdorfer XXXL Restaurant präsentiert Küchenkultur am Puls der Zeit mit innovativer Technik und verarbeitet beispielsweise Schweinefleisch aus Europas erstem Tierwohl-Programm. Hinzu kommt die Partnerschaft mit "RECUP und REBOWL", Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie. Vegan, vegetarisch oder deftig - XXXLutz trifft mit seinem facettenreichen Angebot jeden Geschmack. In der Gastronomie kommt in Rangsdorf zudem Service-Roboter "Lutzi" zum Einsatz: Er bringt Speisen selbstständig an die Tische, entlastet das Servicepersonal und kann auf Wunsch sogar ein Geburtstagsständchen singen.Großes Eröffnungsprogramm mit verkaufsoffenem SonntagXXXLutz feiert seine große Neueröffnung in Rangsdorf von Donnerstag (5. März 2026) bis einschließlich dem verkaufsoffenen Sonntag (8. März 2026) mit einem attraktiven Programm für die ganze Familie: Die ersten 600 Kundinnen und Kunden begrüßt XXXLutz am 5. März mit einem 10-Euro-Einkaufsgutschein und einem Sektempfang, dazu gibt's sensationelle Eröffnungsangebote. Vom 3. bis 7. März 2026 serviert XXXLutz seinen Stammkunden ein Gratis-Frühstück im Restaurant. Beim Chip-Gewinnspiel ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gewinn eines Einkaufsgutscheins garantiert, dazu sorgen Kinderschminken, ein Zuckerwatte-Roboter oder aber auch der magische Fotospiegel für leuchtende XXXL-Kinderaugen. Und weil der neue XXXLutz auch am Weltfrauentag, dem verkaufsoffenen Sonntag, geöffnet sein wird, dürfen sich die Kundinnen auf eine Rose freuen.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6227177