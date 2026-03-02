EQS-News: Unigold Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Unigold erhält überwältigende Unterstützung aus der Gemeinschaft und beschleunigt die Entwicklung der Candelones-Lagerstätten in der Dominikanischen Republik



02.03.2026 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 2. März 2026) - Unigold Inc. (TSXV: UGD) (OTC Pink: UGDIF) (FSE: UGB1) ("Unigold" oder das "Unternehmen") freut sich, über den Status der Candelones-Lagerstätten in der Dominikanischen Republik neue Informationen bereitstellen zu können. Unigold schloss Ende des Jahres 2022 eine bankfähige Machbarkeitsstudie für die Oxidablagerungen am Standort Candelones im Nordwesten der Dominikanischen Republik ab. Die Studie, die auf der Grundlage eines Goldpreises von 1.650 US$ durchgeführt wurde, ergab eine interne Rendite (IRR) nach Steuern von 44 % und eine Amortisationszeit von 1,5 Jahren (vollständige Ergebnisse finden Sie in PR2022-12 und dem technischen NI43-101-Bericht vom 7. Oktober 2022 , die beide auf unserer Website verfügbar sind). Die Oxidreserven machen weniger als 10 % der verfügbaren gemessenen und angezeigten Ressourcen auf der Liegenschaft aus. Die Einbeziehung der Interessengruppen und das Feedback der Gemeinde zeigen eine überwältigende Unterstützung von Umweltstudien Unigold unterhält seit vielen Jahren ein vollständig besetztes Gemeindeinformationsbüro für die lokalen Gemeinden. Das Unternehmen führte im Jahr 2020 eine Befragung der Interessengruppen durch, bevor es mit der Machbarkeitsstudie für das Oxidprojekt begann. Ein neues Programm zum Wissensaustausch wurde im Februar 2026 abgeschlossen; anschließend folgt eine umfassende Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, "ESIA"). In einer Umfrage mit den Interessengruppen soll ermittelt werden, wie stark das Candelones-Projekt durch die Öffentlichkeit unterstützt wird. Vorläufige Ergebnisse zeigen eine überwältigende Unterstützung (über 70 %) für die Beschleunigung von Umweltstudien und umfassende Gemeindeberatungen. Ein ähnlicher Anteil der Befragten äußerte seine Unterstützung für die Fortsetzung des Projekts, wenn die Ergebnisse der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen positiv ausfallen. Ein Großteil der Bevölkerung in den abgelegenen Gemeinden vor Ort ist an den Beschäftigungsmöglichkeiten und wirtschaftlichen Folgeeffekten sowie an den potenziellen Infrastrukturverbesserungen in Bezug auf Transport, Versorgung, Gesundheit und Bildung interessiert. In den Gemeinden wurden Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung der Wasserqualität, des Bodens und der Vereinbarungen über die Gewinnbeteiligung geäußert. Diese Studie gibt dem Unternehmen Rahmenbedingungen für zukünftige Programme zur Einbindung der Gemeinden an die Hand und hilft uns, die Vereinbarungen über die Gewinnbeteiligung so zu gestalten, dass sie die größte Wirkung auf Gemeinschaft vor Ort haben. Unigold beabsichtigt, unverzüglich mit einer ESIA fortzufahren Unigold schloss im Jahr 2022 die grundlegende Umweltarbeit im Rahmen der Machbarkeitsstudie ab und verfügt nun über mehr als 5 Jahre an Basisdaten, die in der Konsultations- und Entwurfsarbeit genutzt werden können. Der vollständige Umwelt-Basisbericht ist im Wesentlichen abgeschlossen. Das Unternehmen wartet nun auf die Spezifikationen (Terms-of-Reference, "ToR") durch die dominikanischen Regierungsbehörden, bevor es den ESIA-Bericht abschließt und weitere Konsultationen mit den Interessengruppen plant. Unigold wurde vom Ministerium für Umwelt und Bodenschätze, der für alle Umweltprüfungen zuständigen Genehmigungsbehörde, benachrichtigt, dass die Projektprüfung abgeschlossen wurde und am 3. März 2026 ein Standortbesuch mit den verantwortlichen Teams stattfinden wird. Der Standortbesuch ist der letzte Schritt vor der Übergabe der Spezifikationen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es gegen Ende des zweiten Quartals 2026 eine erste ESIA-Studie vorlegen kann und während dieses Prozesses umgehend mit der Planung von Treffen für die Konsultation mit Interessengruppen beginnen kann. Unigold schätzt, dass der Konsultations- und Genehmigungsprozess für die ESIA etwa 12 Monate dauern wird. Parallel zur Einbindung der Interessengruppen fängt das Unternehmen mit der technischen Detailplanung des 100.000 Unzen umfassenden Oxidprojekts an, um nach der Genehmigung der ESIA in der Lage zu sein, unverzüglich mit dem Bau zu beginnen. Dies soll sicherstellen, dass Artikel mit langen Vorlaufzeiten verfügbar sein werden und die Lieferkettenlogistik vor dem Bau und der Entwicklung eingehend bekannt ist. Die Bauzeit wird auf 8 bis 14 Monate geschätzt. Joseph Hamilton, P.Geo., CEO von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.unigoldinc.com oder kontaktieren Sie uns:

Joseph Hamilton

Vorsitzender und CEO

Tel.: +1 416 866-8157 Über Unigold Inc. - Goldexploration in der Karibik Das in Kanada ansässige Mineralexplorationsunternehmen Unigold wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol UGD und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol UGB1 gehandelt. Die Candelones-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Feinunzen befinden sich in der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession "Neita Sur" in der Provinz Dajabón des Nordwestens der Dominikanischen Republik. Diese 9.990 ha große Konzession durchlief die verschiedenen Genehmigungsstufen problemlos und es steht aktuell die Erteilung einer Explorationskonzession aus. Der Antrag liegt nun zur endgültigen Genehmigung im Präsidialamt. Das Unternehmen legte im vierten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie für den Oxidanteil des Candelones-Vorkommens vor. Die 10.902 ha große Explorationskonzession "Neita Norte" wurde dem Unternehmen im zweiten Quartal 2023 erteilt. Anfang 2024 schloss Unigold ein Earn-in-Abkommen mit Barrick Gold ab. Damit kann Barrick eine Beteiligung von bis zu 60 % am Konzessionsgebiet Neita Norte erwerben, indem es über einen Zeitraum von acht Jahren mindestens 12 Millionen $ investiert und eine vorläufige Machbarkeitsstudie für eine identifizierte Lagerstätte vorlegt. Barrick kann weitere 20 % an der Konzession Neita Norte erwerben, wenn es innerhalb der nächsten vier Jahre eine Machbarkeitsstudie allein finanziert. Die beiden Konzessionen bilden zusammen den größten einzelnen Aufschluss von vulkanischem Gestein der kreidezeitlichen Tireo-Formation. Dieses Inselbogengebiet beherbergt vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, epithermale Systeme mit mittlerer und hoher Sulfidierung sowie Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme. Unigold hat innerhalb der Konzessionsgebiete über 20 Bereiche identifiziert, die Goldsysteme an der Oberfläche aufweisen. Unigold konzentriert sich auf die mehrere Millionen Feinunzen schwere Candelones-Mineralisierung und ist gerade dabei, diese Lagerstätten in die Produktion zu bringen. Unigold ist seit dem Jahr 2002 in der Dominikanischen Republik tätig und genießt für seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten weiterhin eine starke Unterstützung der lokalen Gemeinden. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu Ereignissen und finanziellen Trends, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage, Renditen und unseren Cashflow auswirken könnten, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen beruhen auf unseren Annahmen sowie Schätzungen und unterliegen Risiken sowie Unsicherheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen können Sie an der Verwendung von Begriffen wie "schätzen", "Strategie", "erwarten", "planen", "meinen", "werden", "geschätzt", "beabsichtigen", "prognostizieren", "Ziele", "Vorhaben" und anderen Wörtern mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Sie können sie auch daran erkennen, dass sie sich nicht streng auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass solche Aussagen lediglich Vorhersagen oder Meinungen darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument gelten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe anzupassen, warum die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen könnten. Soweit zutreffend, beanspruchen wir für zukunftsgerichtete Aussagen den Schutz des "Safe Harbour", wie durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (Vereinigte Staaten) gewährt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/285935 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/285935

