Berlin (ots) -Bundesverteidigungsminister Pistorius hat während der letzten Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag offengelegt, dass er das fortwährende Personalproblem unserer Streitkräfte weiter konsequent vor der Öffentlichkeit verbergen will. So tönte der Minister im Plenum, dass die Bundeswehr heute so personalstark sei wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ein Blick auf die absoluten Zahlen zeigt aber, wie schmal der Aufwuchs wirklich ist.Hierzu erklärt Martin Reichardt, Mitglied im AfD-Bundesvorstand:"Bundesminister Pistorius hat ein Problem. Sein auf internationalem wie nationalem Parkett aufgeführtes Säbelrasseln erfolgt auf der Basis eines nur äußerst schleichend verlaufenden Truppenaufwuchses. So wuchs die Bundeswehr seit der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende um gerade einmal ca. 3.000 Mann auf.Zur Erreichung der Zielvorgabe von 260.000 dienenden Soldaten bis 2035 sind aber noch etwa zusätzliche 75.000 Soldaten nötig. Bliebe es beim bisherigen Aufwuchstempo, würde dieser noch etliche Generationen von Soldaten andauern. Wie er diese Zielmarke erreichen will, verschweigt der Minister geflissentlich. Stattdessen setzt er Jubelmeldungen ins Land: Im Januar habe es einen Personalaufwuchs von 17 Prozent bei der Bundeswehr gegeben. Vergleichsgröße ist hier allerdings der Januar 2025. Zu den im selben Zeitraum erfolgten Abgängen verliert Pistorius kein Wort.Ähnlich ist die Lage bei der Brigade Litauen. Hier sind erst zehn Prozent der bis 2027 etwa 2.000 benötigten Freiwilligen angetreten. Litauens Präsident Nauseda suchte zu diesen Schockzahlen jüngst bereits das Gespräch mit Kanzler Merz. Mit seiner gleichfalls trickreichen wie großspurigen Rhetorik gegenüber Parlament und NATO-Partnern entwickelt sich Boris Pistorius immer mehr zum Wackelkandidaten Nummer 1 der Bundesregierung. Es ist an der Zeit, die Probleme der Bundeswehr durch harte Kärrnerarbeit zu lösen, statt diese unter lautem Getöse fortdauernd zu verschleiern."