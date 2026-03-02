Das Thüringer Energieministerium hat EU-Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 9,8 Millionen Euro für die Anschaffung von emissionsfreien Bussen bewilligt. Während für den ÖPNV in Eisenach zwei neue E-Busse beschafft werden sollen, sind für Weimar zwölf neue emissionsfreie Busse vorgesehen. Laut dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten sehen die seit August 2021 gültige Clean-Vehicle-Richtlinie der EU und das zu deren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
