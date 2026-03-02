Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich am Wochenende dramatisch zugespitzt. Nach der Eskalation im Iran kommt es an den Märkten weltweit zu massiven Abverkäufen - insbesondere im Luftfahrtsektor. Die Lufthansa-Aktie knickt zum Start in die neue Handelswoche um 9,7 Prozent ein. Im Tagesverlauf kann sie einen Teil der Verluste aufholen. Die Belastung für die deutsche Airline fällt wohl geringer aus, als die erste Reaktion vermuten ließ.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär