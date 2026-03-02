Lenovo treibt intelligentere KI für alle voran, von modularem Business-Computing und brillenlosem 3D bis zu faltbarem Gaming und KI auf Systemebene

Lenovo stellt auf dem MWC 2026 eine neue Generation adaptiver KI-Geräte und zukunftsweisender Konzepte vor, die speziell für Geschäftskunden, Creator, Studierende und Gamer entwickelt wurden. Im Vordergrund stehen eine neue modulare PC-Architektur, ein brillenloses 3D-Laptop-Konzept, ein faltbares Gaming-Handheld sowie das erste Rollout von Lenovo Qira. Lenovos Messeauftritt spiegelt einen umfassenden Wandel im Personal Computing wider hin zu Systemen, die sich intelligent an die Menschen und ihre Umgebung anpassen.

In seinem gesamten Portfolio konzentriert sich Lenovo weiterhin darauf, ein höheres Maß an Personalisierung, Proaktivität und Schutz zu bieten, während das Unternehmen ein einheitliches KI-Ökosystem aufbaut, das naturgemäß geräteübergreifend funktioniert.

"Das Zeitalter der KI wird nicht durch ein einzelnes Gerät oder eine einzelne Anwendung geprägt, sondern durch intelligente Systeme, die nahtlos alles integrieren, das wir nutzen", sagte Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group, Lenovo. "Wir zeigen, wie Lenovo und Motorola diese Vision Wirklichkeit werden lassen, indem sie adaptive Hardware-Innovationen mit einer einheitlichen, systemweiten KI-Integration kombinieren, die nahtlos über PCs, Smartphones, Tablets, Wearables und darüber hinaus hinweg funktioniert. Von Premium-Mobilgeräten und transformativen Formfaktoren bis hin zur Einführung von Lenovo Qira bauen wir das breiteste KI-Portfolio auf, das für stärker vernetzte und intuitivere persönliche Computing-Erlebnisse sorgt, die sich am Menschen orientieren."

Lenovo Qira: Personal Ambient Intelligence

Lenovo Qira ist eine auf Systemebene basierende Personal Ambient Intelligence, die direkt in Lenovo- und Motorola-Geräte integriert ist, anstatt lediglich als eigenständige Anwendung aufgesetzt zu werden. Lenovo Qira funktioniert über unterstützte PCs, Tablets, Smartphones sowie Wearables hinweg und ist darauf ausgelegt, die Kontinuität zwischen Aufgaben und Geräten zu wahren und den Nutzer basierend auf dessen Intention zu unterstützen.

In den kommenden Wochen wird Lenovo Qira durch eine Kombination aus Over-the-Air-Updates und Vorinstallationen auf mehr als 20 Geräten des PC-Portfolios von Lenovo eingeführt. Dazu gehören die Produktfamilien Yoga, IdeaPad, Legion und ThinkPad sowie die Einführung des Idea Tab Pro Gen 2 dem ersten Tablet des Unternehmens, das dieses Erlebnis bietet. Die erste Support-Welle für PCs umfasst sechs Sprachen in neun Regionen: Englisch (USA, Vereinigtes Königreich, Indien), Spanisch (USA/Lateinamerika, Spanien), Französisch (Frankreich), Italienisch (Italien), Deutsch (Deutschland) und Portugiesisch (Brasilien).

Das Design von Lenovo Qira ist so ausgerichtet, dass es sich kontinuierlich weiterentwickelt, sich über weitere Geräte ausdehnt und dabei neue Erlebnisse und Partnerschaften ermöglicht. Im Jahr 2026 wird diese Entwicklung auf weitere Sprachen und Geräte ausgeweitet, einschließlich des Debüts auf Motorola-Smartphones. Dies trägt maßgeblich zum Aufbau eines einheitlichen KI-Ökosystems zwischen Lenovo und Motorola bei.

Bahnbrechende Konzepte: Vorstoß in adaptive Formfaktoren

Modulares KI-PC-Konzept: ThinkBook

Lenovo präsentiert ein modulares KI-PC-Konzept, das einen selektiv modularen Ansatz für Business-Computing verfolgt, der auf dem Grundsatz "carry small, use big" (klein tragen, groß nutzen) basiert.

Das Konzept verfügt über ein ultradünnes 14-Zoll-Basissystem, das für austauschbare Display-Konfigurationen, abnehmbare Eingabekomponenten und modulare I/O-Elemente ausgelegt ist. Ein zweites Display kann in verschiedenen Ausrichtungen angebracht werden oder die Tastatur ersetzen, was eine Erweiterung der Arbeitsfläche auf ca. 19 Zoll ermöglicht, ohne die Portabilität einzuschränken. Das Konzept verdeutlicht, wie eine modulare Architektur wachsende Workflows und verlängerte Geräte-Lebenszyklen in KI-gestützten Umgebungen unterstützen kann.

3D-Konzept Yoga Book Pro

Außerdem präsentiert Lenovo ein brillenloses 3D-Laptop-Konzept, das es Creator ermöglicht, Tiefe direkt auf dem Bildschirm zu sehen und zu verändern.

Durch die Kombination aus dualen Displays, KI-gestützter 2D-zu-3D-Konvertierung, Gestensteuerung und intuitiven Kreativ-Tools reduziert das Konzept Reibungsverluste bei der Erstellung immersiver Inhalte und unterstreicht Lenovos Vorstoß in den Bereich räumlicher Computing-Erlebnisse.

Faltbares Konzept: Legion Go

Mit dem Konzept eines faltbaren Gaming-Handheld stößt Lenovo weiter in adaptierbare Hardware vor.

Das Gerät lässt sich von einem kompakten Handheld-Format in einen größeren, immersiven Bildschirm verwandeln und unterstützt verschiedene Nutzungsmodi wie Handheld-Gaming, Split-Screen-Multitasking, Gaming mit erweitertem Display sowie Interaktionen im Desktop-Stil. Das Konzept verdeutlicht, wie flexible Display-Technologie hybride Gaming- und Produktivitäts-Erlebnisse in einem einzigen Gerät vereinen kann.

Kommerzielles Portfolio: KI-fähige Plattformen für modernes Arbeiten

Lenovo entwickelt sein kommerzielles PC-Portfolio weiter, um Unternehmen bei der Einführung KI-gestützter Arbeitsabläufe in großem Maßstab zu unterstützen.

Die aktualisierte ThinkPad T-Series enthält Verbesserungen in Bezug auf Wartungsfreundlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und KI-Fähigkeit. Ausgewählte Modelle erzielen branchenführende iFixit-Werte für Reparaturfreundlichkeit. Diese Aktualisierungen unterstreichen Lenovos Bestreben, Lebenszyklen aufzuwerten, Ausfallzeiten zu reduzieren und Inventar nachhaltig zu machen.

Das ThinkPad X13 Detachable erweitert die flexible, mobil-zentrierte Produktivität durch integrierte Stiftunterstützung und im Feld austauschbare Komponenten in einem leichten Design, das ideal für Fachkräfte im Außendienst und im Hybrid-Einsatz geeignet ist.

Mit der Einführung von ThinkTab X11, einem robusten Android-Tablet, das auf anspruchsvolle industrielle und Außen-Umgebungen ausgelegt ist, stößt Lenovo zudem in den Bereich Rugged Mobility vor.

Für kleine und mittelgroße Unternehmen bietet das ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 Multimodus-Vielseitigkeit und KI-gestützte Kollaborationsfunktionen, während der ThinkVisionM16-Monitor eine tragbare und leichtgewichtige Bildschirmerweiterung zur Unterstützung flexibler Arbeitsweisen bietet.

Lenovo integriert in sein gesamtes kommerzielles Portfolio Sicherheits-, Management- und Lebenszyklus-Services, um Unternehmen eine sichere und kontrollierte Einführung KI-fähiger Geräte zu ermöglichen.

Verbraucher- und Gaming-Portfolio: Intelligente Erlebnisse für den Alltagsgebrauch

Für Creator, Studierende und Gamer bringen die neuesten Geräte von Lenovo Performance, Portabilität und intelligente Funktionen in ein ausgewogenes Verhältnis und vereinfachen alltägliche Erlebnisse.

Das Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 11) kombiniert ein hochwertiges konvertibles Design mit immersiven OLED-Visuals und intelligenten Funktionen, die kreative Arbeitsabläufe optimieren. Lenovo erweitert sein KI-fähiges Laptop-Angebot durch Yoga Pro 7a (15", 11) und IdeaPad Slim 5i Ultra (14", 11), die Performance und Portabilität in Einklang bringen und auf Produktivität und Content-Erstellung ausgerichtet sind.

Im Bereich Tablets führt das Idea Tab Pro Gen 2 intelligente Lern- und Produktivitätserlebnisse in einem vielseitigen Formfaktor ein. Zudem ist dies das erste Tablet von Lenovo, das mit Lenovo Qira ausgestattet ist.

Im Gaming-Bereich erweitert Lenovo sein Angebot durch das Legion 7a (15", 11) Gaming-Laptop und Legion Tab (8.8", 5), ein hochleistungsfähiges Gaming-Tablet mit 3K-Display und fortschrittlicher Kühlung.

Intelligentere KI für alle vorantreiben

Auf dem MWC 2026 unterstreicht Lenovo eine klare Strategie zur Demokratisierung von KI. Durch die Verbindung zukunftsgerichteter Hardware-Erkundung mit der Einführung von Lenovo Qira treibt das Unternehmen eine stärker vernetzte und intuitivere Computing-Zukunft voran eine, in der sich intelligente Systeme an den Menschen anpassen, nicht umgekehrt.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

