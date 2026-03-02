München (ots) -Jede Menge Teamgeist, Engagement und spürbare Begeisterung: Am 28. Februar fand im Berufskolleg Ehrenfeld der Teamcup der Systemgastronomie 2026 statt. Erstmals wurde die größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche in der Domstadt ausgetragen - und brachte Auszubildende aus ganz Deutschland zusammen, die ihr Können in Theorie und Praxis eindrucksvoll unter Beweis stellten.Bereits zur Eröffnung des Events wurde deutlich, welche große Bedeutung der Wettbewerb für die Systemgastronomie hat. Schulleiter Johannes Segerath begrüßte die Teilnehmenden mit sichtbarem Stolz: "Hier sitzt der hoffnungsvolle Nachwuchs, der unsere Branche in die Zukunft führen wird. Viele wollen nicht nur einen Job - sie wollen ihren eigenen Weg gehen."Auch Brigitta von Bülow, Kölner Bürgermeisterin und ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, würdigte die Veranstaltung als starkes Signal für die Bedeutung beruflicher Bildung: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele engagierte junge Menschen sich hier dem Wettbewerb stellen. Dass der Teamcup in Köln stattfindet - einer Stadt, die von Gastfreundschaft lebt - ist eine besondere Ehre."Ulrike Detjen, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Köln-Ehrenfeld, unterstrich die Zukunftsaussichten der Ausbildung, während BdS-Hauptgeschäftsführer Markus Suchert die besondere Rolle des Teamgeists hervorhob: "Teamspirit ist die wichtigste Zutat in der Systemgastronomie - und ich bin stolz auf unseren engagierten und talentierten Nachwuchs."Wenn aus Zutaten Teamarbeit wirdInsgesamt 27 Teams mit Auszubildenden aus den unterschiedlichsten Systemen stellten ihr Können in realitätsnahen Szenarien unter Beweis - darunter Nachwuchskräfte aus BdS-Mitgliedsunternehmen wie McDonald's, L'Osteria und NORDSEE sowie aus weiteren Konzepten, etwa Peter Pane, dean&david und XXXLutz aus Österreich.Grundlage des Praxisteils war die fiktive systemgastronomische Kette "Grainstation", ein deutschlandweit tätiges Unternehmen mit 220 Filialen und einem vielfältigen Angebot rund um Müslis, Bowls und Kaffeespezialitäten. Mit großem Einsatz stellten sich die Teams den anspruchsvollen Aufgaben - und stießen dabei immer wieder an ihre Grenzen, ganz wie im echten Berufsalltag.Bereits vor dem Praxisteil mussten 50 Theoriefragen gelöst werden. Anschließend ging es um Produktentwicklung, rechtssichere Kennzeichnung, Mitarbeiterschulungen, Verkaufsgespräche und Lagerkontrollen. Besonders viel Präzision und Fingerspitzengefühl verlangte die Zubereitung der Müslibowls - von der exakten Platzierung der Zutaten bis zur perfekten Präsentation für den Gast, überreicht mit den Worten: "Genießen Sie den gesunden Energieschub."Herausforderungen, die zusammenschweißenFür viele Teilnehmende wurde schnell klar: Der Teamcup fordert - fachlich und persönlich. Markus Westrich von McDonald's in Itzehoe etwa empfand vor allem die Theorie als anspruchsvoll. Die Zeit sei knapp gewesen, insbesondere Prozentrechnungen hätten viele gefordert. Gleichzeitig habe er den Eindruck gewonnen, dass die Aufgaben eine hervorragende Vorbereitung auf die Abschlussprüfung darstellen. Im Praxisteil begeisterte ihn vor allem die Zusammenarbeit im Team: "Jeder bringt seine eigenen Stärken ein." Am Ende wurde der Einsatz belohnt - der 24-jährige stand mit seinem Team auf dem Siegertreppchen.Übrigens: Auch Azubis aus Österreich stellten sich den Herausforderungen - wie zum Beispiel Leonie Habermann und Raphaela Katsch aus Österreich, die bei McDonald's bzw. My Indigo ausgebildet werden. Für Raphaela war es bereits die dritte Teilnahme am Teamcup. Besonders reizvoll fanden die beiden die Inventur mit Mindesthaltbarkeitskontrollen und Soll-Ist-Vergleichen - Detailarbeit, die im Arbeitsalltag entscheidend für Qualität und Wirtschaftlichkeit ist.Ein besonderes Zeichen für die nachhaltige Wirkung des Wettbewerbs: Ehemalige Teilnehmende wie Maria Mittermair, die heute in der Café Konditorei Sturmberger im Kirchdorf an der Krems arbeitet, kehrten als Jurymitglieder zurück. Aus dieser neuen Perspektive wurde für sie deutlich, wie anspruchsvoll die Abstimmung innerhalb der Teams sein kann - und wie entscheidend klare Kommunikation für den gemeinsamen Erfolg ist.Ein Abend voller Stolz und AnerkennungDen krönenden Abschluss der Veranstaltung bildete die feierliche Siegerehrung im KölnSky, Aus konzentrierter Arbeitsatmosphäre wurde festliche Spannung - und schließlich großer Applaus.Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sanae Abdi, die ihren Wahlkreis in Köln hat, würdigte in ihrer Rede die Leistungen der jungen Menschen und betonte die gesellschaftliche Bedeutung der Branche: "Der Teamcup zeigt, wie viel Können in Ihnen steckt. Wir brauchen Menschen wie Sie - mit Kopf, Herz und Haltung." Sie hob hervor, dass Gastronomiebetriebe wichtige Orte der Begegnung seien: Orte, die Nähe, Austausch und Gemeinschaft schaffen - oft ganz ohne Worte.Sabine Zerner vom Berufskolleg Ehrenfeld, die mit ihrem Team viel Arbeit in die Organisation des Events investiert hatte, zog am Abend ein rundum positives Fazit: "Wir wollten unseren Auszubildenden eine Bühne geben, auf der sie zeigen können, was in ihnen steckt. Der Aufwand hat sich gelohnt."Auch Wettkampf-Mitbegründerin Claudia Letzner zeigte sich begeistert von der großen Nachfrage. Der Wettbewerb sei bewusst als "Meisterschaft für alle" gedacht - offen für jede und jeden, unabhängig von Noten oder Systemzugehörigkeit.Dank der großzügigen Sponsoren durften sich die Gewinnerteams über attraktive Preise freuen. Nach der Siegerehrung wurde ausgelassen gefeiert: DJane Anie alias 2elements und der Sänger Jay Oh sorgten für mitreißende Beats, strahlende Gesichter und eine unvergessliche Partynacht - ein stimmungsvoller Abschluss eines intensiven Wettbewerbstages.Mit großem Engagement, spürbarer Begeisterung und beeindruckender Kompetenz haben die Auszubildenden in Köln gezeigt, welches Potenzial im Nachwuchs der Systemgastronomie steckt - und dass die Zukunft der Branche in besten Händen liegt.Die Gewinner des 16. Teamcups der SystemgastronomiePlatz 1Xenia Franke - Junge - Die Bäckerei, LübeckNico Fahrnbach - Junge - Die Bäckerei, PinnebergMarkus Westrich - McDonald's Erik Groenewald, ItzehoeDario van der Vleut - Junge - Die Bäckerei, HamburgPlatz 2Joshua Schenkel - NORDSEE Holding GmbH, PotsdamHuong Giang Tran - NORDSEE Holding GmbH, LeipzigThorben Werner Welker - NORDSEE Holding GmbH, KaiserslauternAurelia Janisch - XXXLutz KGPlatz 3Schahin Aziz - McDonald's Deutschland LLC, ElmshornJennifer Hunger - McDonald's Deutschland LLC, MagdeburgArmine Aleksanyan - McDonald's Deutschland LLC, HamburgTimothy Kaufmann - McDonald's Deutschland LLC, KölnÜber den Teamcup der SystemgastronomieDer Teamcup der Systemgastronomie ist die größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche und die einzige reine Team-Meisterschaft. 2026 findet der Wettbewerb bereits zum 16. Mal statt. Ins Leben gerufen wurde er von Claudia Letzner und Conrad Krödel von der Beruflichen Schule Elmshorn mit dem Ziel, eine "Meisterschaft für alle" zu schaffen: Die Teilnahme ist unabhängig von Noten oder Systemzugehörigkeit. Die Leistungen der Teams bewertet eine fachkundige Jury aus Ausbilderinnen, Ausbildern sowie Berufsschullehrerinnen und -lehrern.Seit 2024 wird der Teamcup in wechselnden Städten ausgetragen. Ausrichter sind der Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) gemeinsam mit der jeweiligen Schule. Teilnahmeberechtigt sind alle Auszubildenden in den Berufen Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie oder Fachkraft für Gastronomie mit Schwerpunkt Systemgastronomie, die ihre Abschlussprüfung noch nicht abgelegt haben. Alter und Ausbildungsjahr spielen keine Rolle. Die Teams bestehen aus vier Personen und können aus unterschiedlichen Systemen zusammengesetzt sein.Pressekontakt:Bundesverband der Systemgastronomie e.V.Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20 | 80807 MünchenFranzösische Str. 15 | 10117 BerlinBeate Fuchs: +49 160 63 05 450fuchs@bundesverband-systemgastronomie.deSabine Jürgens: +49 171 89 79 391juergens@bundesverband-systemgastronomie.deOriginal-Content von: Bundesverband der Systemgastronomie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156852/6227243