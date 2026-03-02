Mainz (ots) -
Woche 10/26
Mo., 2.3.
Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten:
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Krieg in Nahost
Moderation: Andreas Klinner
Im Streaming: 2. März 2026, 19.25 Uhr bis 2. März 2028
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)
________________________
Bitte Programmänderung ab 23.40 Uhr beachten:
23.40 Markus Lanz (VPS 23.39/HD/UT)
Deutschland 2026
0.40 heute journal update (VPS 23.40)
0.55 Ende des Kreises (VPS 23.55)
2.30 Butter bei die Fische (VPS 1.30)
4.00 Iran und die Bombe (HD/UT)
Vom Partner zum Feind
Film von Klaus Wollscheid
(Erstsendung 19.4.2023)
Deutschland 2022
4.45- hallo deutschland
5.30
("Die Gleichung ihres Leben" verschiebt sich auf Di., 3.3. 2.15 Uhr.)
Di., 3.3.
Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Mord im Mittsommer (VPS 2.10)
2.15 Die Gleichung ihres Lebens
(Text und weitere Angaben s. 2.3.2026, 3.00 Uhr)
4.00 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.40)
4.45- hallo deutschland (VPS 5.10)
5.30
(Die Wiederholungen "No Way Up" und "WISO" entfallen.)
Woche 11/26
Sa. 7.3.
Bitte Folgenänderung beachten:
19.25 Die Bergretter
Verbrannte Erde (2)
(Text und weitere Angaben s. Sa., 28.2.2026, 19.25 Uhr)
Die weiteren Folgen um 19.25 Uhr werden wie folgt verschoben:
14.03. Ausgesetzt (1)
21.03. Ausgesetzt (2)
28.03. Augen auf (1)
04.04. Augen auf (2)
11.04. Roter Schnee (1)
Woche 15/26
Mi., 8.4.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten:
1.00 auslandsjournal - die doku: Ungarn vor der Wahl
1.45 Tschernobyl - Die Katastrophe (VPS 1.30)
2.30 frontal-Dokumentation (VPS 2.15)
Russlands Atomgeschäfte - Europa in der Falle
3.15 planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel (VPS 3.00)
3.45 Die Spur (VPS 3.30)
Blutgold - Die Macht der Kartelle
4.30 Orangen - Genuss mit Beigeschmack (VPS 4.15)
5.15- hallo deutschland (VPS 5.00)
5.30
