Apple verpasst dem iPad Air ein Upgrade. Künftig kommt das Modell mit dem M4-Chip daher, der User:innen mehr Leistung im kompakten Format bringen soll. Ab wann das Gerät verfügbar ist und welche Preise Apple dafür aufruft. Schon bald können Apple-Fans ein neues iPad Air in ihren Händen halten. Der iPhone-Konzern hat die aktualisierte Version des Tablets im Rahmen einer Pressemitteilung angekündigt. Im Zentrum des Upgrades steht dabei ganz klar der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n