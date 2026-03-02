Anzeige
Mehr »
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.03.2026 16:21 Uhr
269 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Eskalation des Iran-Konflikts belastet Aktien und beflügelt Öl

DJ MÄRKTE USA/Eskalation des Iran-Konflikts belastet Aktien und beflügelt Öl

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit Kursverlusten in die neue Woche, nachdem die USA und Israel am Wochenende begonnen haben, Ziele im Iran anzugreifen. Der Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen auf Israel und andere Länder der Region. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent auf 48.547 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,7 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,6 Prozent. Dass sich das Minus in Grenzen hält, dürfte daran liegen, dass die Kurse an der Wall Street schon am Freitag in Erwartung eines Militärschlags nachgegeben hatten.

Nutznießer der jüngsten Eskalation des Konflikts ist vor allem der Ölpreis. Die Erwartung einer Angebotsverknappung für den Fall, dass der Iran die Straße von Hormus und damit einen wichtigen Seeweg für den Öltransport blockiert, treibt die Preise für Brent und WTI steil nach oben. Das wiederum nährt Inflationsängste und dämpft Zinssenkungserwartungen. Am Anleihemarkt steigen daher die Renditen, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,02 Prozent.

Der Dollar profitiert von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Mit dem Dollarindex geht es um 0,9 Prozent aufwärts. Auch Gold verzeichnet regen Zulauf. Das Edelmetall gilt als "sicherer Hafen".

Die Konjunkturdaten des Tages dürften angesichts der geopolitischen Lage wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar und sein vom Institute for Supply Management (ISM) erhobenes Pendant.

Im Gefolge des Ölpreises legen Branchenwerte wie Exxon Mobil oder Chevron um 2,6 und 1 Prozent zu. Dagegen werden die Aktien von Fluggesellschaften verkauft. Sie werden einerseits vom gestiegenen Ölpreis belastet, andererseits davon, dass Flüge nach oder über Nahost gestrichen oder umgeleitet werden. American Airlines verbilligen sich um 6,4 Prozent und United Airlines um 5,4 Prozent. Die Kurse der beiden Gesellschaften werden zusätzlich gedrückt von Plänen der US-Luftfahrtbehörde, die Zahl der Flüge am Chicagoer Flughafen O'Hare, wo United und American im Wettstreit um die Vorherrschaft liegen, in diesem Sommer zu reduzieren.

Rüstungsaktien sind mit der Entwicklung im Nahen Osten gefragt. Lockheed Martin gewinnen 4,5, RTX 3,8 und Northrop Grumman 3,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten fallen die Aktien von Berkshire Hathaway um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat am Wochenende einen kräftigen Gewinnrückgang im vierten Quartal vermeldet. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      48.547,32  -0,9  -430,60    48.977,92 
S&P-500     6.833,29  -0,7   -45,59    6.878,88 
NASDAQ Comp  22.534,80  -0,6  -133,41    22.668,21 
NASDAQ 100   24.799,08  -0,6  -160,95    24.960,04 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,45 +0,07    3,46      3,37 
5 Jahre       3,58 +0,07    3,59      3,48 
10 Jahre      4,02 +0,06    4,02      3,93 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05 
EUR/USD      1,1714  -0,8  -0,0099     1,1813   1,1814 
EUR/JPY      184,43  +0,0   0,0400     184,39  184,3800 
EUR/CHF      0,9111  +0,2   0,0022     0,9089   0,9081 
EUR/GBP      0,874  -0,3  -0,0022     0,8762   0,8782 
USD/JPY      157,46  +0,9   1,4300     156,05  156,0500 
GBP/USD      1,3399  -0,6  -0,0085     1,3484   1,3450 
USD/CNY      6,8821  +0,4   0,0242     6,8579   6,8579 
USD/CNH      6,9059  +0,7   0,0460     6,8599   6,8604 
AUS/USD      0,7071  -0,6  -0,0042     0,7113   0,7127 
Bitcoin/USD  66.256,60  +0,9   570,60    65.686,00 66.011,66 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     71,47  +6,6    4,45      67,02 
Brent/ICE     79,07  +8,5    6,20      72,87 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.328,29  +1,0   51,00    5.277,29 
Silber       89,06  -5,1   -4,76      93,82 
Platin     2.264,70  -4,2  -100,05    2.364,75 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 09:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.