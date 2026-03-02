© Foto: Richard Drew - APNeuer Chef, alte Regeln: Greg Abel plant langfristig, doch im Quartal knirscht es. Gewinn runter, Rückkäufe weiter null, Cashberg bei 373 Milliarden US-Dollar. Was steckt in den Zahlen?Greg Abel sieht sich bei Berkshire Hathaway auf Jahre im Chefsessel. Der 63-Jährige, der zum Jahresende Warren Buffett als Vorstandsvorsitzender ablöste, schrieb in seinem ersten Aktionärsbrief, dass er im Jahr 2046 "nur einen Bruchteil" von Buffetts Amtszeit erreicht haben werde. "Der Zeithorizont unserer Eigentümer reicht über die Amtszeit eines einzelnen Vorstandsvorsitzenden hinaus", schrieb Abel. "Ich werde nicht die nächsten 60 Jahre Ihr Vorstandsvorsitzender sein." Operativ fiel das vierte Quartal …Den vollständigen Artikel lesen
