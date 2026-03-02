© Foto: OpenAILuxus unter Druck: Der Konflikt am Golf verunsichert Kunden und Touristen. Dubai wackelt als Umsatzmotor bedenklich. Bernstein warnt vor einem potentiell langen KriegWeil die Golfregion ein bedeutendes Umsatzzentrum für Luxusgüter ist, sind Luxusaktien im Zuge des Nahostkonflikts am Montag im Sinklfug, wie Dow Jones Newswires berichtet. Wohlhabende Einheimische und Touristen werden von Abu Dhabis und Dubais Einkaufszentren angezogen. In Dubai befindet sich der umsatzstärkste Laden vieler Marken, wie Luca Solca, Luxusgüteranalyst beim Brokerhaus Bernstein, sagt. Die gesamte Golfregion sei demnach für rund 7 bis 8 Prozent der weltweiten Luxusausgaben verantwortlich sagte er und ergänzte: "Ein …Den vollständigen Artikel lesen
