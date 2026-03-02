Mainz (ots) -Nach den Olympischen Winterspielen geht es für die Athletinnen und Athleten in den Wintersport-Weltcups in die finalen Wochen der Saison 2025/2026. Von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. März 2026, berichtet "sportstudio live" im ZDF täglich unter anderem von den Weltcups der Skispringer und der Nordischen Kombinierer im finnischen Lahti sowie vom Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti. Zudem starten am 6. März 2026 die Winter-Paralympics, über die das ZDF unter anderem im Rahmen dieses langen Wintersport-Weltcup-Wochenendes berichtet."sportstudio live" aus Lahti und KontiolahtiZunächst stehen am Donnerstag, 5. März 2026, von 15.05 bis 19.00 Uhr, und am Freitag, 6. März 2026, von 14.50 bis 19.00 Uhr, im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal die traditionellen Lahti Ski Games im Fokus, die es bereits seit 1923 gibt und die eine feste Größe im Weltcup-Kalender von Skisprung und Nordischer Kombination bilden. Das Einzelspringen der Frauen ist am Donnerstag, das der Männer am Freitag im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Lena Kesting moderiert die Übertragungen aus Lahti, ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund ergänzt mit Einschätzungen und Analysen. Die Springen der Frauen kommentiert Eike Papsdorf, die der Männer Stefan Bier. In der "sportstudio live"-Übertragung am Freitag sind zudem aus Lahti die Wettbewerbe in der Nordischen Kombination bei Frauen und Männern zu sehen, kommentiert von Meili Scheidemann.Mehr als 300 Kilometer von Lahti entfernt sind parallel die Biathletinnen und Biathleten in Kontiolahti im Einsatz. Am Donnerstag ist das 15-Kilometer-Einzelrennen der Frauen, am Freitag das 20-Kilometer-Einzelrennen der Männer in "sportstudio live" zu verfolgen, begleitet von der bewährten ZDF-Biathlon-Crew mit Moderator Alexander Ruda, Expertin Denise Herrmann-Wick, Kommentator Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer.Mit der Paralympics-Eröffnungsfeier in ein langes Wintersport-WochenendeAuf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal ist die Eröffnungsfeier der Paralympics am Freitag, 6. März 2026, ab 20.00 Uhr zu verfolgen, kommentiert von Hermann Valkyser und Co-Kommentator Georg Kreiter, ehemaliger Para-Ski-alpin-Weltmeister. Mit einer 45-minütigen Zusammenfassung aller Highlights der Eröffnungsfeier geht es dann am Samstag, 7. März 2026, ab 8.30 Uhr in zwei programmreiche "sportstudio live"-Tage im ZDF - am Samstag, 7. März 2026, bis 19.00 Uhr, am Sonntag, 8. März 2026, von 10.15 bis 17.40 Uhr, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein. Neben den Weltcups in Lahti und Kontiolahti richten sich dann die Blicke auch zum alpinen Ski-Weltcup der Männer im slowenischen Kranjska Gora und der Frauen im italienischen Val di Fassa. Für die Übertragungen von dort sind Ski-alpin-Moderatorin Amelie Stiefvatter und Ski-alpin-Experte Marco Büchel ebenso im Einsatz wie die Ski-alpin-Kommentatoren Fabian Meseberg und Julius Hilfenhaus (Letzterer wird bereits am Freitag, ab 11.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de die Abfahrt der Frauen in Val di Fassa kommentieren). Am Wochenende steht zudem das Rodel-Finale im sächsischen Altenberg (Kommentator: Daniel Pinschower) und der Snowboard-Weltcup im türkischen Erzurum (Kommentator: Felix Tusche) auf dem ZDF-Programm. Und mehrfach sind im Rahmen der langen Live-Übertragungen am Samstag und Sonntag auch Zusammenfassungen vom ersten und zweiten Wettkampftag der Paralympics präsent. Moderator Florian Zschiedrich und ZDF-Paralympics-Expertin Denise Schindler melden sich dazu direkt aus Cortina.Dritter und vierter Wettkampftag der ParalympicsAm Montag, 9., und am Dienstag, 10. März 2026, überträgt "sportstudio live - Paralympics", jeweils von 12.00 bis 14.00 Uhr, vom dritten und vierten Wettkampftag. Alle Wettkampf-Entscheidungen mit deutschen Athletinnen und Athleten sowie neben der Eröffnungs- auch die Abschlussfeier sind im ZDF-Streaming-Portal zu erleben - in bis zu 130 Livestream-Stunden zu den Paralympics 2026. Von Sonntag, 8., bis Sonntag, 15. März 2026, gibt es zudem täglich im "heute journal" um 21.45 Uhr im ZDF einen eigenständigen Infoblock zu den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport im Livestream (https://www.zdf.de/wintersport-livestreams-live-tv-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Paralympics 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/paralympics-highlights-livestreams-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen "sportstudio live: Wintersport" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-wintersport-3)- Presseinformationen Paralympics 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/paralympics-2026-live-im-zdf)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6227297