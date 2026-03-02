Unruhige Politik, neue Zölle, Trump-Rhetorik: Fondsmanager Johannes Hirsch sieht darin weniger Börsengefahr als viele denken. Sorgen bereiten ihm eher Tech & KI - und er rät zu breiter Streuung, mehr Asien und einem wachsamen Blick auf Dollar- und Goldsignale. Die politische Großwetterlage bleibt unruhig, doch Johannes Hirsch erkennt darin auch stabilisierende Kräfte. "Die Midterm Elections sorgen für eine Balance an den Börsen", sagt der Geschäftsführer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
