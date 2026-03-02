FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
TILRAY BRANDS NEW O.N. EUR US88688T2096
START RESTART AUCTION: 17:10
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 17:20
