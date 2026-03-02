© Foto: OpenAI

Der Hormus-Engpass hält Öl nach Ansicht von Analysten auch in den nächsten Tage teuer. Analysten sind sich einig und gehen davon aus, dass die Ölpreise in den kommenden Tagen hoch bleiben werden, wie Reuters berichtet. Die Märkte konzentrieren sich nach deren Ansicht auf die Auswirkungen des eskalierenden Nahostkonflikts der Lieferungen durch die Straße von Hormus. Diese sind für mehr als 20 Prozent des weltweiten Öls von entscheidender Bedeutung. Citi teilte mit, dass davon ausgegangen wird, dass der Brent-Rohölpreis in der kommenden Woche mindestens zwischen 80 und 90 US-Dollar pro Barrel liegen wird. Bei einer Entspannung der Lage wird mit einem Rückgang der Preise auf 70 US-Dollar pro …