Das Bundesbauministerium und die KfW haben die Förderkonditionen für das Programm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) angepasst. Zum 02.03.2026 wurden die Zinssätze für die Förderung des "Effizienzhaus 55"-Standard und den "Effizienzhaus 40"-Standard gesenkt. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und die KfW haben an den Konditionen für die Neubauförderung im Programm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) gefeilt. Um das Programm noch attraktiver zu gestalten, wurden die Zinssätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
